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El Real Madrid ha perdido este viernes por un claro 92-76 en su visita al Olympiacos BC durante la jornada 13 de la fase regular en la Euroliga 2026-27, brillando Tyrique Jones en un conjunto griego de nuevo colíder de la competición, tras haber exprimido a su favor en este encuentro las numerosas pérdidas de su adversario.

Empezó la acción en el Sunel Arena con duelo de perímetros, mostrando puntería Tyson Ward y Sasha Vezenkov para los griegos mientras en el Real Madrid se turnaron Gabriele Procida y Alberto Abalde. Eso sí, las pérdidas de balón lastraban a los blancos frente a la presión de Tyrique Jones en defensa; y con ello, el Olympiacos dio un primer arreón (16-7).

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Damian Jones frenó eso un poco, pero tras el periodo inicial (19-14) se encontró aún más cómodo el Olympiacos para ampliar colchón de forma paulatina. Sergio Llull pisó entonces la cancha, para lo bueno con un triple en un momento difícil de su equipo y para lo malo cometiendo falta técnica por protestar cuando el marcador era de 41-25.

Para colmo, Llull perdió una pelota quedando 1:25 para el descanso y en el contraataque Vezenkov asistió de espaldas a Tyrique Jones, quien con un mate puso el 47-29. La losa pesaba en un Real Madrid que mitigó el golpe con dos acciones de Andrés Feliz, pero Tyrique mandó todo a vestuarios con un triple desde el centro del campo y sobre la bocina.

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Tyrique seguía en racha tras la reanudación e hizo otros dos mates, sacando los colores a un Real Madrid flojísimo defendiendo. Además, Ward y Vezenkov clavaron más triples para aumentar la distancia (62-40) en un tercer cuarto donde hubo un despertar fugaz de Théo Maledon y de Timothé Luwawu-Cabarrot en el conjunto madridista, pero sin impacto profundo.

Mantuvieron todo a raya Evan Fournier y Donta Hall, y en papel de asistente de Codi Miller-McIntyre, para alcanzar el minuto 30 con 21 puntos de ventaja local. El Real Madrid luchaba en varios frentes y se notó al inicio del cuarto cuarto con un pique de Walter Tavares con el propio Hall, más otra falta personal señalada al pívot caboverdiano.

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El reloj transcurría y los pupilos de Pedro Martínez creaban escasas acciones positivas, a excepción de Damian Jones y Eli John Ndiaye, éste en su redebut como merengue después de dejar el Asisa Joventut. En el Olympiacos, Kostas Papanikolaou manejó posesiones junto a Fournier y eso frenó cualquier conato de reacción de su oponente de cara al final.

La sentencia de cara al aro fue, cómo no, de un Tyrique Jones que se lució en el juego interior para alegría de su entrenador, un Georgios Bartzokas que lleva de nuevo a los suyos al coliderato; balance de 10-3, igual que el Valencia Basket. Por su parte, el Real Madrid se quedó con balance de 7-6 en el vagón de equipos que ocupan puestos del 'play-in'.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 92 - REAL MADRID, 76 (50-33, al descanso).

--EQUIPOS:

OLYMPIACOS: Joseph (3), Fournier (17), Ward (10), Vezenkov (14) y Jones (22) --quinteto inicial--; Miller-McIntyre (5), Papanikolaou (2), Hall (11), Ndiaye (6), Plotas (-) y Netzipoglou (2).

REAL MADRID: Feliz (6), Maledon (17), Procida (3), Pradilla (6) y Tavares (2) --quinteto inicial--; Llull (3), Smith Jr. (2), Luwawu-Cabarrot (7), Abalde (6), Okeke (12), Ndiaye (3) y Jones (10).

--PARCIALES: 19-14, 31-19, 23-19 y 19-24.

--ÁRBITROS: Belosevic, Difallah y Kardum. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Sunel Arena.