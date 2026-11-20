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Berlín, 20 nov (EFE).- El Bayern no pasó del empate este viernes ante el Colonia (1-1), en un partido accidentado en el que perdió por lesión a Harry Kane y a Michael Olise y dejó en el aire su liderato en la Bundesliga que puede perder el sábado si el Borussia Dortmund gana su partido ante el Borussia Monchengladbach.

El Bayern afrontó el partido ya con las bajas de Alphonso Davies, Luis Díaz, Serge Gnabry y Manuel Neuer. Jamal Musiala, además, salía de lesión, estuvo en el banquillo y saltó al campo en el tramo final para jugar los últimos veinte minutos.

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Las penurias del campeón se acentuaron con la salida del campo de Kane por lesión, a los veinte minutos y cuando el conjunto bávaro estaba en desventaja en el marcador porque Mickey Moore había adelantado a los visitantes ocho antes.

Aunque el Bayern consiguió empatar en el 37, gracias a Nathaniel Brown, el técnico Vincent Kompany perdió a Michael Olise. El club bávaro se había imaginado un mejor regreso a la actividad del preparador belga, tras un mes de ausencia.

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El partido, sin embargo, mostró de inicio el guión esperado, con un Bayern dominante y un Colonia agazapado, con los espacios cerrados y a la espera de tener sus opciones al contraataque para aprovechar la velocidad y habilidad de Said El Mala.

El Bayern estuvo cerca de adelantarse en el minuto 5 con un cabezazo al poste de Kane pero después el Colonia mostró que también podía ser peligroso adelante. En el 11 El Mala superó al central Dayot Upamecano con un buen giro pero Jonathan Tah ganó el duelo definitivo dentro del área.

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Un minuto después el Colonia dio la sorpresa y Mike Moore abrió al marcador a gran pase de tacón de El Mala dentro del área en un contragolpe comandado por Maina y que habían empezado con un mal pase de Michael Olise en la mitad contraria.

Las cosas se pusieron más difíciles para el Bayern cuando, en el minuto 20, vino la lesión y la sustitución forzada de Kane tras una jugada desafortunada en el área contraria en la que se lastimó un tobillo.

El Bayern siguió a lo suyo, con circulaciones de pelota para encontrar espacios ante la cerrada zaga rival. Las llegadas, salvo dos remates desde lejos de Joshua Kimmich y Alex Pavlovic, brillaron por su ausencia.

Pero el empate llegó en el 37, con un disparo raso de Nathaniel Brown desde la media luna a pase corto de Tom Bischof, que había entrado por Kane.

Tras el descanso, Olise, que también había recibido un golpe pero que pudo terminar la primera parte, se quedó en el vestuario para darle paso al canterano Tim Binder.

El Bayern tuvo en el 54 una buena ocasión en los pies de Lennart Karl. Luego, en el 58, el Colonia tuvo dos seguidas pero Jonas Urbig reaccionó con grandes paradas ante remates consecutivos de El Mala y Maina.

El partido había cambiado y aunque el Bayern mantenía cierto dominio, el Colonia se mostró más atrevido. En el 82, El Mala tuvo una ocasión excelente pero remato desviado ante Urbig.

Al final, el Bayern -con todo en contra- evitó la derrota y sigue invicto en el curso pero puede perder el primer puesto al final de la jornada si el Borussia Dortmund gana el sábado su partido.

-- Ficha técnica:

1 - Bayern; Urbig; Laimer (Musiala, 70), Upamecano (Kim, 70), Tah, Stasinic; Kimmich, Pavlovic (Codjo-Evora 88); Karl, Olise (Binder, 46), Brown; Kane (Bischof. 20).

1 - Colonia; Schwäbe; Simpson-Pusey, Loschoshvilli; Sebulonsen, Okon-Engstler (Johannesso, 77), Krauss, Sosa; Maina (Thielmann, 77), Moore (Bülter, 91) ; El Mala (Heskey, 85).

Goles: 0-1, min 12: Moore; 1-1, min 37: Brown.

Árbitro: Robin Braun. Amonestó a Okon-Engstler y El Mala, del Colonia y a Upamecano, del Bayern Múnich.

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga alemana disputado en la Allianz Arena de Múnich.