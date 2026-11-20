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Pekín, 20 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, propuso este viernes abrir negociaciones para actualizar el tratado de libre comercio con Singapur durante una reunión con el primer ministro de la ciudad-Estado, Lawrence Wong, en la ciudad china meridional de Shenzhen.

La propuesta, que Xi presentó como la "versión 4.0" del acuerdo, llega menos de dos años después de la entrada en vigor de su última revisión, informó la agencia estatal china Xinhua, que no precisó qué capítulos se revisarían ni si Singapur aceptó abrir las conversaciones.

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El tratado está en vigor desde 2009 y su último protocolo, aplicado desde el 31 de diciembre de 2024, amplió el acceso de las empresas singapurenses al mercado chino de servicios y a la inversión en el país e incorporó un capítulo sobre telecomunicaciones.

Xi planteó también impulsar proyectos conjuntos en economía digital, inteligencia artificial y desarrollo verde, sin precisar si esos ámbitos se abordarían en la revisión del tratado.

La reunión se celebró un día después de que Wong pidiera en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que la región no se divida en bloques económicos rivales, una preocupación para Singapur, que tiene a China como principal socio comercial y a Estados Unidos como mayor inversor extranjero y socio en materia de defensa.

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Además, el jueves entró en vigor una norma estadounidense que exige licencias para exportar determinados chips avanzados a Singapur y otros cuatro países, una medida sobre la que el Gobierno singapurense ya ha abierto conversaciones con Washington para preservar el acceso de sus empresas a esos semiconductores.

Singapur investiga posibles declaraciones falsas en la compra de servidores por parte de Megaspeed, firma singapurense señalada por el presunto desvío a China de chips de Nvidia sujetos a restricciones estadounidenses y cuya exdirectiva Alice Huang fue vinculada al cofundador del fabricante, Jensen Huang, que dimitió el 12 de noviembre. EFE

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