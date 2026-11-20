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El Senado de Estados Unidos ha rechazado de nuevo una resolución de poderes de guerra que habría restringido las operaciones militares lanzadas por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en el marco de la guerra de Irán, en una votación que se ha saldado con 48 votos a favor y 51 en contra.

A la mayoría de demócratas que ha apoyado el texto --a excepción, como de costumbre, del senador por Pensilvania John Fetterman-- se han sumado, como recoge el sitio web del Senado, las republicanas Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), así como Rand Paul (Kentucky), como en anteriores votaciones similares.

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Con todo, esta ha sido la primera vez que una de las dos alas del Congreso se pronuncia acerca de la guerra desde la celebración de las elecciones de medio mandato, saldadas con una victoria demócrata que le dará a la oposición de Trump la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Ante las encuestas que han revelado la guerra de Irán como uno de los principales factores que inclinó el voto de las 'midterms', el senador demócrata Tim Kaine llamó a la bancada republicana a sumarse al apoyo de la resolución, destacando la, a su juicio, "profunda insatisfacción de los estadounidenses con la guerra, librada unilateralmente por un presidente que dijo que no lo haría, lo que provoca un aumento drástico de los costos para todas las familias estadounidenses", según ha recogido la cadena CBS.

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La resolución, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, habría ordenado a Trump "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades con Irán", aunque su significado es más bien simbólico.

De hecho, cuando el Senado aprobó en junio una resolución similar destinada a limitar las facultades del presidente respecto a Irán --con el respaldo de cuatro republicanos--, el resultado fue poco más allá de la respuesta de Trump, que al día siguiente arremetió contra aquellos miembros de su partido que habían apoyado la resolución. Desde entonces, ninguna otra resolución ha progresado en el ala norte del Congreso de Estados Unidos.

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