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Seúl, 20 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 5,21 % este viernes, en línea con el cierre en rojo en el Nikkei japonés y en Wall Street, a pesar del exitoso debut de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, en Estados Unidos.

El indicador restó 267,93 puntos, hasta los 4.869,96 enteros, en una jornada en la que el operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, reportó un declive del 5,71 %, o 39,13 puntos, hasta las 645,68 unidades. EFE