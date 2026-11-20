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París, 20 nov (EFE).- Un carguero con bandera maltesa encalló en la madrugada de este viernes en una playa de la localidad de Lit-et-Mixe (suroeste), en el departamento francés de las Landas, después de que los fuertes vientos lo empujaran hacia la costa, lo que obligó a evacuar en helicóptero a 19 de sus 22 tripulantes.

Según la prefectura marítima del Atlántico y la prensa local, el buque, identificado como 'Miro G', quedó varado hacia la 1:00 hora local, después de perder el anclaje de emergencia cuando intentaba mantenerse a salvo del fuerte oleaje y las rachas de viento.

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Las autoridades pusieron en marcha el Plan de Vizcaya, un mecanismo de cooperación franco-española que permitió movilizar desde Bilbao un remolcador español de salvamento en alta mar.

El carguero, de 169 metros de eslora, se encontraba a unos tres millas náuticas (5,6 kilómetros) de la costa cuando comenzó a tener dificultades de maniobra.

La embarcación, construida en 2011 y con destino al puerto francés de Ruan, no pudo contrarrestar el oleaje y los vientos laterales, que alcanzaron los 48 nudos, unos 89 kilómetros por hora.

Los 19 marineros evacuados fueron trasladados en helicóptero a un centro de alojamiento de emergencia habilitado en Saint-Julien-en-Born, mientras que otros tres tripulantes permanecieron a bordo para colaborar en las tareas de seguridad del buque y facilitar las operaciones posteriores.

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Las autoridades han requerido al armador adoptar todas las medidas necesarias para eliminar cualquier peligro y limitar el posible impacto medioambiental del accidente, mientras que evalúan la posibilidad de remolcar el carguero para retirarlo de la playa, cuyo acceso ha quedado prohibido.

El buque se encontraba vacío y no transportaba mercancías, según las primeras informaciones difundidas por medios regionales, que informaron igualmente de que tampoco se había detectado inicialmente riesgo de contaminación. EFE