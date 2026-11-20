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Teherán, 20 nov (EFE).- Irán rechazó las alegaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que desarrolla armas químicas y las comparó con las denuncias de que Iraq poseía armas de destrucción masiva antes de su invasión en 2003.

“Tras la gran narrativa de la ‘amenaza nuclear iraní’, ¡los responsables estadounidenses afirman ahora que hay indicios de que Irán está desarrollando armas biológicas o químicas!”, dijo a última hora de anoche en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

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El diplomático comparó la situación con las “afirmaciones sin fundamento” hace dos décadas de que Iraq poseía armas de destrucción masiva que, según él, se usaron “para generar apoyo público y allanar el camino hacia una invasión militar” en 2003.

“Y ahora nos encontramos ante nuevas acusaciones inquietantes y un discurso que parece seguir el mismo guion fraudulento”, aseguró.

Trump dijo el miércoles a la televisión Fox que “hay indicios de que Irán está investigando armas químicas y biológicas, porque les hemos cerrado el paso en lo nuclear”

Irán sostuvo el martes que Estados Unidos e Israel buscan “preparar el terreno mediático” para justificar nuevos ataques contra el país persa, después de que medios estadounidenses informaran sobre un supuesto plan iraní para atacar Washington con una "bomba sucia" y el uso de presas para fines militares.

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Por su parte, Trump sopesa ahora nuevos ataques aéreos contra Irán “de entre cuatro y siete días de duración”, ante una creciente presión de Israel para que actúe, según detallaron ayer al diario New York Times funcionarios estadounidenses e israelíes bajo anonimato.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y EE.UU. se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados. EFE

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