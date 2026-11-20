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Tokio, 20 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 5,06 % este viernes, arrastrado por las dudas en el sector de la inteligencia artificial (IA) después de las caídas de la sesión previa en Wall Street.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, restó 3.007,56 puntos, hasta situarse en 56.436,65 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejó un 3,88 %, o 148,25 puntos, hasta cerrar en 3.674,22 unidades. EFE