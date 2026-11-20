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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha condenado "los ataques de Rusia" tras el incidente "claramente peligroso" acontecido este viernes en Polonia, en el que un objeto volador no identificado ha caído en la localidad polaca de Nowy Lipowiec, tras una presunta incursión en el espacio aéreo polaco.

Así lo ha expresado en un mensaje en redes sociales el jefe de la Alianza Atlántica después de conversar con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, sobre las "graves violaciones" del espacio aéreo polaco durante la pasada noche, que llevaron a movilizar cazas de la OTAN en respuesta.

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"Nos solidarizamos con Polonia y seguiremos reforzando nuestra capacidad de disuasión y defensa", ha expresado Rutte, que ha calificado el incidente como "claramente peligroso" y como "una consecuencia de la guerra que Rusia sigue librando contra Ucrania".

"Condeno los ataques de Rusia, así como su guerra en curso. Seguimos unidos como aliados y continuaremos apoyando a Ucrania", ha concluido el también ex primer ministro de Países Bajos.

Las declaraciones de Rutte tienen lugar después de que las autoridades de Polonia hayan abierto una investigación tras confirmarse este viernes la caída sobre su territorio, toda vez que comprueban informaciones sobre posibles accidentes de otros objetos en la región.

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Tras el incidente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha convocado una reunión con ministros, representantes del Ejército y responsables de los distintos servicios de seguridad, tras recibir informes del Ministerio del Interior sobre la vulneración del espacio aéreo.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha vinculado la violación del espacio aéreo polaco con un "ataque masivo" ruso contra Ucrania, advirtiendo de que el incidente evidencia el peligro que la agresión de Moscú supone para Europa y la comunidad transatlántica.

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