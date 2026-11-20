Guardar

La Unión Europea y Reino Unido anunciarán este viernes un acuerdo para la movilidad de jóvenes entre ambos lados del Canal de La Mancha que permitiría la entrada de 100.000 europeos al año en suelo británico para estudiar o trabajar, en el marco de la segunda cumbre desde que hace una década se consumó el Brexit, aunque los europeos siguen presionando para lograr un trato "igualitario" en el pago de tasas universitarias de aquí a seis meses antes de sellar el pacto.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha viajado a Bruselas para reunirse con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de una cumbre con la que buscan consolidar un acercamiento "reiniciado" el pasado año con la primera cumbre tras la salida de Reino Unido del bloque, pero que sigue dejando en evidencia diferencias de calado entre las dos partes.

PUBLICIDAD

"Juntos, estamos fortaleciendo nuestra asociación para dar resultados a nuestros ciudadanos y reforzar la seguridad de nuestro continente", ha expresado Costa en un mensaje compartido en redes sociales poco antes del arranque formal del encuentro, que concluirá con el anuncio de varios acuerdos en materia comercial y agroalimentaria, energía y avances en cooperación migratoria y de seguridad.

Los equipos negociadores han apurado los contactos hasta poco antes del arranque de la cumbre, lo que según han indicado fuentes europeas ha permitido cerrar a tiempo tres acuerdos considerados clave: uno en materia fitosanitaria con el que agilizar el comercio de alimentos y productos agrícolas entre la UE y Reino Unido, otro para conectar sus respectivos sistemas de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y el "plan de experiencia juvenil" que Bruselas ha reclamado desde el inicio de las conversaciones como esencial para un acercamiento.

PUBLICIDAD

En el caso del plan para la movilidad juvenil, las fuentes adelantan que el compromiso supondrá garantizar la entrada anual de 100.000 jóvenes europeos para estudiar, vivir o trabajar en Reino Unido y de otros 100.000 jóvenes británicos en suelo comunitario.

Con todo, siguen abiertos otros asuntos de calado como el pago de las tasas universitarias en Reino Unido que los estudiantes extranjeros deben afrontar y que son muy superiores a las que los estudiantes británicos asumen. En este punto, la Unión Europea reclama un "trato igualitario" para europeos y británicos, pero Londres se resiste y plantea rebajas pero no equipararlas, por lo que las negociaciones siguen abiertas.

PUBLICIDAD

Por ello, los negociadores se han dado "seis meses más" para trata de cerrar un acuerdo en este asunto y, si bien la Unión Europea ha evitado por el momento condicionar claramente la firma de los tres acuerdos clave anunciados este viernes a encontrar también una solución para las tasas, fuentes europeas conceden que la intención de los Veintisiete es firmar "paralelamente" todos los convenios.

Del lado europeo subrayan que la movilidad de estudiantes de un lado al otro ha bajado drásticamente desde el divorcio británico de la UE, en especial de europeos hacia Reino Unido, y ello ha "empobrecido" la relación, por lo que consideran esencial "resolver este asunto en un plazo de seis meses".

PUBLICIDAD