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París, 20 nov (EFE).- Francia estudia aplicar recortes adicionales de entre 6.000 y 8.000 millones de euros en su presupuesto de 2027, por encima del ajuste de 43.000 millones planteado inicialmente por el Gobierno, en un intento de contener el déficit público ante los riesgos económicos y geopolíticos.

Así lo anunció este viernes el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, quien calificó de "punto de partida" la propuesta de ahorrar 6.000 millones de euros adicionales formulada por la senadora Christine Lavarde, ponente del presupuesto en el Senado.

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"Después, que sean seis, siete u ocho mil millones, eso formará parte, evidentemente, del debate parlamentario", declaró Amiel a Sud Radio, coincidiendo con el inicio de las discusiones presupuestarias en el la Cámara Alta.

El ministro señaló que el alcance definitivo del ajuste dependerá de las negociaciones parlamentarias, de la evolución de la economía y de la situación geopolítica, en un contexto de elevada incertidumbre.

El proyecto para 2027, rechazado por la Asamblea Nacional, pasa ahora a la Cámara Alta, donde la mayoría conservadora y centrista pretende introducir cambios antes de la votación prevista para el 9 de diciembre. EFE