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Moscú, 20 nov (EFE).- Rusia espera una respuesta de los representantes de la Unión Europea a la invitación cursada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para que visiten Moscú, anunció hoy el viceministro de Exteriores de este país Serguéi Riabkov.

"Esperamos su respuesta a la invitación", dijo el diplomático, citado por la agencia Interfax, después de que este jueves Vladímir Putin planteara esa invitación a UE para que sus representantes expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania. EFE

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