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Daca, 20 nov (EFE).- El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el bangladesí Khalilur Rahman, instó este viernes a Birmania (Myanmar) a juzgar a los responsables del genocidio contra la minoría rohinyá, un día después del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Estado birmano por genocidio.

"Myanmar debe adoptar medidas inmediatas y efectivas para investigar a quienes sean razonablemente sospechosos de haber cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. Cuando esté justificado, también debe enjuiciarlos y castigarlos", dijo Rahman, dirigiéndose a los refugiados rohinyá en el Campamento 4 de Ukhiya, en el sureste de Bangladés.

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El alto tribunal de Naciones Unidas concluyó el jueves que el Estado birmano "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin, en el oeste del país, siendo la primera condena de este tipo del CIJ contra un Estado.

Rahman, que también es ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés, describió la sentencia de la CIJ como un reconocimiento histórico del sufrimiento de los rohinyá, recordando que esta comunidad llevaba años buscando el reconocimiento internacional de las atrocidades cometidas contra ella.

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"Durante años, habéis pedido al mundo que os escuchara. Ahora, os han escuchado", afirmó.

La sentencia ordenó a Myanmar que adoptara medidas inmediatas y efectivas para investigar a todas las personas de las que existieran sospechas razonables de haber cometido actos contrarios a la Convención y, cuando procediera, las procesara y castigara.

También ordenó al país que ofreciera garantías de no repetición y reparaciones, incluidas medidas para facilitar el retorno seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados.

"Myanmar debe hacer regresar a los rohinyás; que vuelvan a sus hogares", dijo Rahman, una exigencia hecha también por Daca en la noche del jueves y descrita como "la única solución viable a la crisis".

La ofensiva militar de 2017 obligó a más de 700.000 rohinyás a huir a la vecina Bangladés, donde se sumaron a oleadas anteriores de refugiados. Más de un millón de rohinyás viven actualmente en campamentos de refugiados en Cox's Bazar. EFE

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(foto) (vídeo)