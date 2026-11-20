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Lisboa, 20 nov (EFE).- Alquilar una vivienda en Portugal exige destinar el 83 % de los ingresos netos medios de los hogares, mientras que adquirir un inmueble mediante un préstamo hipotecario supone desembolsar el 70 %, según un estudio del portal inmobiliario Idealista divulgado este jueves.

Los datos, correspondientes al tercer trimestre de 2026, reflejan las dificultades de acceso a la vivienda en Portugal, donde el encarecimiento de los inmuebles en los últimos años no ha ido acompañado de un crecimiento equivalente de los salarios.

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Faro, capital de la región turística del Algarve, en el sur del país, encabeza la clasificación de las ciudades en las que alquilar una vivienda requiere un mayor esfuerzo económico (92 %), seguida de Lisboa (88 %), Funchal, en el archipiélago atlántico de Madeira (85 %), y Oporto (66 %).

De las veinte ciudades analizadas, únicamente Castelo Branco (32 %), Portalegre (32 %) y Guarda (29 %), todas ellas situadas en el interior del país, registran porcentajes inferiores al umbral recomendado del 33 %.

En cuanto a la adquisición de viviendas, Funchal lidera la lista con una tasa de esfuerzo del 96 %, por delante de Lisboa (90 %), Faro (79 %) y Oporto (76 %).

El estudio ha sido elaborado a partir de los precios de los inmuebles anunciados en la plataforma y de los datos sobre los ingresos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Portugal. Para el cálculo de las cuotas hipotecarias también se ha recurrido a información del Banco Central Europeo (BCE).

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Los datos se conocen en vísperas de un fin de semana de movilizaciones coordinadas en siete países europeos para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida.

Las protestas, convocadas entre este viernes y el domingo, se desarrollarán en Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Bélgica y el Reino Unido. EFE