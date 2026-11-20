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Las autoridades ecuatorianas han detenido a Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', líder de la organización criminal 'La Nueva Jauría' y considerado uno de los delincuentes más buscados de Perú por su vínculo con actividades de minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior peruano, César Astudillo Salcedo, quien ha destacado que el prófugo dirigía su estructura criminal dese el extranjero, mientras llevaba una vida "de lujo", para evitar a la Justicia. "Hoy ha caído la cabeza de 'La Nueva Jauría'. Con el apoyo de la Policía y autoridades ecuatorianas, cayó este delincuente, el más buscado en Perú", ha declarado Astudillo en un escueto comunicado publicado en redes sociales.

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'Jolín', condenado a cadena perpetua, figuraba entre los principales objetivo de las autoridades peruanas, que ofrecieron el pasado septiembre una recompensa de 300.000 soles (unos 80.000 euros) por información que facilitara su localización en el marco de una investigación por secuestro, tal y como informó la cadena RPP en ese momento.

De acuerdo con Astudillo, el detenido será ahora trasladado hasta Aguas Verdes, en la frontera entre ambos países, donde quedará bajo custodia de la Policía peruana hasta su traslado a Lima, la capital de Perú.

El ministro ha felicitado a la Policía Nacional de Perú (PNP) por el operativo, que ha sido posible gracias a las labores de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), en coordinación con la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la propia Policía Nacional (Dirincri PNP) y con el apoyo de las autoridades ecuatorianas.

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