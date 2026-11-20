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Redacción deportes, 20 nov (EFE).- El español Carlos Sáinz (Williams), decimoctavo en la segunda tanda de entrenamientos libres para el GP de Las Vegas (Estados Unidos), antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula Uno, acabó con buenas sensaciones porque antes de tener un problema en la unidad de potencia se vio "competitivo".

"Ha sido un día un tanto raro aquí en Las Vegas con la lluvia, una primera sesión de entrenamientos libres que se vio pasada por agua y en la segunda logramos dar algunas vueltas con neumáticos intermedios antes de que surgiera un pequeño problema en la unidad de potencia que me obligó a detenerme a mitad de la sesion", explicó.

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"En general", continuó, "fue una jornada bastante importante con neumáticos intermedios para mí porque habíamos tenido algunos problemas con ese compuesto en Brasil, así que quería asegurarme de tener un buen ritmo y me alegró mucho comprobar que, en las vueltas que pude completar, fui realmente competitivo con los neumáticos intermedios. Así que ese es el aspecto positivo de la jornada".

No obstante, el madrileño, que ha sido penalizado con diez posiciones en la formación de salida por sustituir el turbocompresor, indicó que "mañana y el domingo el tiempo estará seco, por lo que el escenario será totalmente distinto al de hoy".

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"Tendremos que aprenderlo todo sobre la marcha, así que se presenta una jornada interesante", concluyó.