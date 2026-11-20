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Bangkok/Madrid, 20 nov (EFE).-

Bruselas.- La cumbre entre la UE y el Reino Unido reúne al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el primer ministro británico, Andy Burnham, para dar nuevos pasos de acercamiento mutuo y abordar asuntos de defensa y seguridad, energía, normas agroalimentarias, clima, migración, o cooperación policial y judicial.

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Varios países.- Organizaciones estudiantiles y sindicatos de varios países europeos como Italia, Francia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Suiza, España y Portugal han convocado protestas y huelgas a partir de este viernes contra el encarecimiento de la vivienda y el alto coste de la vida, entre otras cuestiones.

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Bruselas.- Rueda de prensa de António Costa, presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Andy Burnham, primer ministro británico.

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Caracas.- Concluye el cuarto ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición a la espera de que se concreten cambios en leyes sobre derechos políticos y nuevas excarcelaciones.

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Antalya (Turquía).- La COP31 concluye oficialmente este viernes, pero el estancamiento de las negociaciones por las tensiones entre países ricos y los que están en vías de desarrollo apunta a que una eventual decisión final se adentrará en el fin de semana.

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Cox's Bazar (Bangladés).- El presidente de la Asamblea General de la ONU, el bangladesí Khalilur Rahman, visita el campo de refugiados rohinyás en Cox's Bazar, un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya declarara a Birmania responsable del genocidio contra esta minoría.

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Shenzhen (China).- El presidente de China, Xi Jinping, y el de Indonesia, Prabowo Subianto, hablaron este viernes en la ciudad china de Shenzhen sobre una eventual colaboración en el mar de China Meridional, reclamado por Pekín en prácticamente su totalidad, lo que choca con los postulados de varios países del Sudeste Asiático.

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Tokio.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, animó este viernes a las autoridades japonesas a que consideren a su país como la "puerta de entrada a Sudamérica" en materia comercial, al comienzo de su reunión en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

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Tokio.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne en Tokio con la primera ministra, Sanae Takaichi, para abordar temas de defensa y gestión de crisis, en el tramo final de su gira por Asia.

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Odisha (India).- Un ciclón Akvan debilitado golpea la costa este de la India este viernes, el tercero de estos fenómenos meteorológicos en afectar la región en un mes, con las autoridades evacuando a cerca de 300.000 personas en el estado de Odisha.

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Punta Cana (R.Dominicana).- El Diálogo para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos y la República Dominicana, aborda temas como geoeconomía e inversión estratégica, turismo y economía de las experiencias, cooperación internacional e integración regional, futuro de los gobiernos, logística y conectividad global, y capital humano y futuro del trabajo.

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Ciudad de México.- México conmemora el 116 aniversario de su Revolución con un desfile militar encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de tensiones con Estados Unidos por la seguridad fronteriza y las presiones de Washington para combatir a los carteles del narcotráfico.

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Lima.- Perú y Estados Unidos firman un convenio cooperación en materia de gestión del riesgo de desastres, en el marco del actual episodio del fenómeno climático de El Niño, calificado como de intensidad extraordinaria, que puede dejar grandes inundaciones especialmente en la costa norte del país andino.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe en visita de Estado al emir del Estado de Catar, el jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa al Thani.

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Berlín.- La Cámara de Comercio e Industria Germano-Ucraniana y el Comité Oriental de la Economía Alemania (IA) organizan el noveno Foro Económico Ucraniano-Germano en Berlín bajo el lema "Sectores claves, un futuro compartido". Participan el canciller alemán, Friedrich Merz, la ministra de Economía, Katherina Reiche, y el primer ministro ucraniano, Serguí Koretskí, así como el ministro ucraniano de Economía, Oleksandr Kravchenko.

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Buenos Aires.- El fabricante de automóviles eléctricos Tesla anuncia el inicio de sus operaciones en Argentina.

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Nueva Delhi.- La India cuenta con 391 multimillonarios en dólares, pero durante todo el año pasado apenas se matricularon 45 Ferrari en el país. La marca automovilística italiana, que durante décadas encontró dificultades para crecer en este mercado, busca ahora compradores en nuevas ciudades, mientras las fortunas se multiplican, las carreteras mejoran y un acuerdo comercial con Europa promete abaratar sus automóviles.

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Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este viernes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por decimonoveno mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

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Madrid.- Foro "Europa por Palestina", con la participación entre otros de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, y Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela.

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Antalya (Turquía).- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hasta este 20 de noviembre.

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Tegucigalpa.- La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, explica a EFE en una entrevista los desafíos y oportunidades de desarrollo de Honduras para generar empleo y atraer inversiones.

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Bogotá.- La OCDE publica su Encuesta Económica sobre Colombia, que ahonda en la resiliencia del país ante shocks externos y su reciente rendimiento económico a la vez que identifica posibles reformas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Está previsto que en la presentación participen el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda del país sudamericano, Miguel Gómez.

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Lima.- Organizaciones feministas de Perú encabezan una marcha para exigir justicia, protección y una vida libre de violencias, con motivo del día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

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Bruselas.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hará declaraciones a su llegada al Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte.

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Madrid.- Lina Attalah, directora y cofundadora del medio independiente egipcio Mada Masr, clausurado temporalmente por orden judicial, denuncia en una entrevista a Efe la fragilidad de la prensa independiente en su país y considera que el redoblado acoso del régimen egipcio contra los últimos resquicios de libertad de prensa se debe a que las autoridades no quieren que se informe sobre el "momento complicado" que atraviesa el país.

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Ciudad del Vaticano.- El árbol de Navidad del Vaticano, que este año es un abeto blanco de 24 metros procedente del sur de Italia, llega a la plaza de San Pedro.

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Londres.- Una biblioteca formada por 1.984 ejemplares de ‘1984’, de George Orwell, procedentes de distintos países y escritos en 35 idiomas distintos, incluidos el español y el catalán, cierra este viernes su paso por la Universidad de Glasgow como una instalación artística que reúne distintas miradas sobre esta visionaria novela.

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Marrakech.- Ceremonia de inauguración del XXIII Festival Internacional de Cine de Marrakech.

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Tokio.- La novela que inspiró el viaje de Cihiro llega a las librerías en su traducción al castellano. Hace más de 50 años, Sachiko Kashiwaba publicó una novela sobre una niña en un mundo fantástico que sirvió de inspiración para la oscarizada película 'El viaje de Chihiro' (2001). Ahora, su traducción al castellano llega a librerías y la autora dijo a EFE que espera seguir escribiendo obras "que sean queridas durante mucho tiempo".

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París.- La casa de subastas Aguttes expone en París un retrato pintado del cantante Michael Jackson (1958-2009), el único para el que posó el artista, que se venderá el próximo jueves y que está valorado entre 300.000 y 500.000 euros.

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Nueva York (EE.UU.).- La Hispanic Society de Nueva York estrena una exposición dedicada a la mantilla española, en la que explora su historia como "un símbolo de feminidad y estatus social hasta un vehículo de expresión política y reinvención artística".

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Quito.- La tercera edición de la Semana de la Moda de Quito comienza con desfiles de varios diseñadores, entre ellos la colombiana Cintia Mosquera y la dominicana Jacqueline Then.

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El Alto (Bolivia).- La estatal Universidad Pública de El Alto (UPEA) organiza en esa ciudad vecina de La Paz la segunda edición del Gran Festival del Cuy, con concursos de disfraces, desfiles e información sobre el potencial productivo de la crianza de estos roedores andinos. Universidad Pública de El Alto (UPEA, av. Juan Pablo II.

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cdp/rmg/ EFE

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