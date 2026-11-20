Es innegable. Javier Bardem es el actor español más importante de todos los tiempos y cuenta con una carrera cinematográfica impresionante tanto dentro de nuestras fronteras como en Hollywood, y en su trayectoria ha conseguido entre otros galardones un Oscar a Mejor Actor Secundario -además de otras tres nominaciones-, seis premios Goya, un BAFTA -premio de la Academia de Cine Británica-, o un Globo de Oro. Sin embargo, a sus 57 años le quedaba algo por hacer: teatro.
Algo que ha 'tachado' de su lista de retos pendientes este jueves 19 de noviembre, cuando se ha subido a las tablas por primera vez para representar su primera obra teatral, '¡Chéjov, Chéjov!, dirigida por su amigo y mentor Juan Carlos Corazza y que protagoniza junto a Alicia Borrachero, Manuela Velasco, Ben Temple y Rafa Castejón en un espacio íntimo, el Espacio Zafra.
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La obra, que combina cinco piezas del icónico autor ruso y en la que sus protagonistas se metamorfosean en 18 personajes, estará en cartel hasta el próximo 7 de febrero, y todas las localidades están vendidas desde hace semanas.
En su primera función este jueves todas las miradas estaban puestas para saber si Penélope Cruz -que habría asistido a varios ensayos- estaría apoyando a su marido en este día tan especial, pero con una agenda profesional repleta de compromisos y quizás para no eclipsar ni a Javier ni a sus compañeros de reparto, se ha convertido en la gran ausente del estreno, al que aunque parezca llamativo no ha asistido ningún rostro conocido.
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Sí lo ha hecho la hermana mayor del actor, Mónica Bardem, que muy orgullosa ha revelado que verle sobre un escenario por fin ha sido "maravilloso, maravilloso". "Yo estaba muy nerviosa, ellos no. La nota de todos es un 15 sobre 10 y en concreto mi hermano es impresionante. Tiene capacidad de sorprender siempre y de humanizar todo, entonces bueno, pues muy bonito, muy bonito. Que venga todo el mundo que pueda conseguir... una entrada" ha expresado emocionada.
"A ver si prorrogan. Es mágico, mágico. Todos ¿eh? O sea, es un trabajo en equipo increíble. Ellos estaban muy tranquilos, dominando todo el rato, es un texto maravilloso. Hacen muchos personajes diferentes. Y las transiciones de un personaje a otro son súper mágicas, súper rápidas, muy bonitas, muy bonitas. Ha sido impresionante, y cuando ha acabado nos hemos puesto todos en pie, yo llorando" ha añadido con una gran sonrisa, afirmando rotunda que Javier "tiene un don".
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Muy emocionada ha confesado que "ha sido un día perfecto. Mi madre está tan feliz... No la puedo tocar pero lo noto. Está tan orgullosa y tan feliz como todos".
Mucho más discreto se ha mostrado Javier, que al abandonar la sala de teatro junto a sus compañeros de reparto ha agradecido las felicitaciones de la prensa, afirmando sonriente que su debut sobre las tablas ha ido "muy bien".
Alicia Borrachero, por su parte, ha desvelado que "salimos muy contentos. Felices de poder hacer esta función juntos. La verdad, el primer día así con público. Muy contentos, muy contentos. Tenemos la gran fortuna de dedicarnos a lo que queremos. Así que muy contentos". Respecto a qué nota le daría a Bardem, la actriz ha asegurado que "no soy de dar notas jamás, pero es un placer trabajar con él y un regalo verle cumplir un sueño que es suyo y de todos. Y poder hacerlo con esta alegría y con esta sencillez. Muchísimas gracias"
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