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Nueva York, 20 nov (EFE).- El museo The New York Historical presenta desde este viernes una exposición fotográfica en homenaje al centenario del nacimiento de la actriz Marilyn Monroe (1926-1962), un icono de la cultura popular estadounidense que sigue fascinando más de seis décadas después de su muerte.

La muestra, titulada Centenario de Marilyn Monroe: Fotografías de Lawrence Schiller, reúne 36 imágenes tomadas durante los rodajes de 'Let's Make Love' (1960) y 'Something's Got to Give' (1962), la última película de la actriz y modelo, que quedó inconclusa.

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La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 en el Centro Jean Margo Reid depara la Historia de la Mujer.

La exposición podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 en el Centro Jean Margo Reid para la Historia de la Mujer, perteneciente al museo The New York Historical.

"Marilyn me había demostrado lo que otros fotógrafos que la habían retratado ya sabían: que cuando ella se entregaba por completo a la cámara, el fotógrafo no tenía que ser más que un mero mecánico, era casi como si fuera a la vez la que tomaba las fotos y la que era el sujeto", señaló Schiller en un comunicado del museo.

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Durante el rodaje de 'Something's Got to Give', en un set cerrado, Schiller captó el momento en que Monroe decidió espontáneamente quitarse la parte inferior del bikini color nude y reaparecer desnuda en la escena de la piscina. Las imágenes aparecieron en portadas de revistas de más de 30 países, incluida Life.

Otras fotografías abordan algunos de los temas que marcaron sus 16 años y 30 películas en Hollywood: su lucha por ser reconocida como actriz seria y su relación con los entrenadores de interpretación Lee y Paula Strasberg, esta última probablemente en la lista negra de Hollywood en aquel momento.

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También documentan sus esfuerzos por tomar las riendas de su carrera y convertirse en una de las primeras mujeres de Hollywood en fundar su propia productora, desafiando el sistema de los estudios.

El trabajo de Schiller se complementa con material efímero y revistas de las extensas colecciones de la biblioteca Patricia D. Klingenstein del museo, que ofrecen un contexto más amplio sobre la construcción de la carrera de Monroe, según el comunicado.

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Este material presenta a Monroe como una actriz dedicada que, para 1960, no solo era una estrella internacional, sino también una profesional aclamada, ganadora de un Globo de Oro a la mejor actriz protagonista por 'Some Like It Hot'.

La muestra incluye además fragmentos de películas, una hoja de contactos de 'Let's Make Love' con la aprobación final de Monroe, la conocida fotografía promocional de 'Niagara' que inspiró el cuadro 'Shot Sage Blue Marilyn', de Andy Warhol, otras imágenes tomadas en Nueva York y el audio de una entrevista en la que habló de su vida, sus matrimonios, su carrera y, sobre todo, su experiencia con la fama.

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Schiller vio a Monroe la mañana del 4 de agosto de 1962, el día de su muerte a los 36 años, cuando ambos conversaron sobre una próxima sesión fotográfica. Su funeral se celebró el 8 de agosto en Westwood Village, en Los Ángeles. EFE

(foto)