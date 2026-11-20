19/11/2026 Jesús Colmenar dirige 'Perfectos Mentirosos', un filme sobre "caretas y apariencias" en la era de las redes sociales. Ya está disponible en Prime Video 'Perfectos Mentirosos', la adaptación de la exitosa novela juvenil de Álex Mírez dirigida por Jesús Colmenar. Protagonizada por Irene Balmes como Jude Derry, una joven que aterriza en la universidad Tagus movida por la venganza, la cinta sigue su encuentro con los hermanos Cash, quienes ocultan oscuros secretos tras una fachada impecable. Un thriller íntimo y psicológico sobre las "caretas y apariencias" que están tan presentes, asegura el director, esta era de las redes sociales. SOCIEDAD

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Ya está disponible en Prime Video 'Perfectos Mentirosos', la adaptación de la exitosa novela juvenil de Álex Mírez dirigida por Jesús Colmenar. Protagonizada por Irene Balmes como Jude Derry, una joven que aterriza en la universidad Tagus movida por la venganza, la cinta sigue su encuentro con los hermanos Cash, quienes ocultan oscuros secretos tras una fachada impecable. Un thriller íntimo y psicológico sobre las "caretas y apariencias" que están tan presentes, asegura el director, esta era de las redes sociales.

"Este juego de la mentira y el engaño es algo que los jóvenes están haciendo prácticamente a diario", afirma Colmenar en una entrevista concedida a Europa Press. El cineasta describe las redes sociales como un entorno de "pura apariencia" en el que "no importa tanto la verdad, sino que parezca maravilloso".

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El director avisa que captar al público joven es "realmente muy complicado", especialmente ahora que el en la era del streaming las películas compiten directamente "contra las redes sociales o TikTok". Pablo Scapigliati, quien da vida al hermano menor Álex Cash, define estas aplicaciones como una exhibición constante en la que "todos sabemos que estamos proyectando lo mejor de nosotros, hasta un punto de venderse".

Por su parte, Balmes alerta de que esta exigencia de autopromoción ha traspasado el sector artístico, señalando que "hay muchas otras profesiones que también tienen que hacerlo" para sobrevivir laboralmente. Esta presión ha desdibujado la utilidad original de estas aplicaciones, llevando a la intérprete a reflexionar sobre ellas: "Antes se decía mucho que las redes sociales tenía un punto que ayudaba, pero creo que ahora ya hay un punto que es más peor que mejor".

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CONTRA LOS PREJUICIOS DEL 'YOUNG ADULT'

Con más de 140 millones de lecturas en Wattpad, 'Perfectos Mentirosos' demuestra el enorme éxito de las novelas juveniles, muchas de las cuales acaban adaptadas a la pantalla. Sin embargo, pese a sus grandes cifras, el 'young adult' sigue siendo subestimado y visto como un género menor. "Sí, efectivamente existe prejuicio", reconoce Colmenar.

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"Yo mismo me tuve que quitar algunos de esos prejuicios que parece que hay con el 'young adult'", confiesa. Además, el director defiende el nivel de estas historias y critica que la industria actúe "como si se menospreciara al público juvenil cuando yo creo que es muy exigente". "Pero a mí me encantan los retos y siempre he respetado mucho a ese público", añade.

https://youtu.be/Om1IDTtPMRA?si=yQlwN0JnURrogiAJ

LA SALUD MENTAL COMO TABÚ SOCIAL

Otros de los prejuicios que también aborda la trama de 'Perfectos' Mentirosos' son los que todavía pesan sobre la salud mental, donde el equipo de la película celebra que poco a poco la sociedad vaya dejando atrás antiguos tabúes.

"Antes, si decías voy al psicólogo se te miraba como estás loco", afirma Colmenar que asegura que la situación "gracias a dios está cambiando para bien" y ahora ir consulta "se ha convertido en algo más común".

En este sentido, Scapigliati revela que experimentó esa misma presión social a los dieciséis años, etapa en la que ocultó que iba a terapia "por miedo social". Gleb Abrosimov, quien interpreta al mayor de los Cash, Aegan, destaca que los jóvenes "están mucho más abiertos a decir las cosas" mientras que Pau Simón, Adrik en 'Perfectos Mentirosos', califica como "un lujo" poder conversar sobre estos asuntos con total naturalidad.

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