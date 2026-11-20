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Antalya (Turquía), 20 nov (EFE).- Más de un centenar de grandes empresas internacionales, entre ellas Iberdrola, Acciona y Siemens, llamaron este viernes a los gobiernos reunidos en la Cumbre del Clima COP31 de Antalya, en Turquía, para que incluyan un compromiso claro de aceleración de la electrificación en el acuerdo final.

En una declaración conjunta emitida en el último día oficial de las negociaciones, un total de 123 entidades firmantes piden a los países respaldar el objetivo "35x35", el impulsado por la doble presidencia turco-australiana de la COP31, que busca elevar la cuota electricidad global hasta un 35 % para 2035.

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El sector privado advirtió de que necesita una mayor certidumbre normativa y una señal política clara para desbloquear inversiones estratégicas en la industria, el transporte y la edificación, por lo que, de esta forma, la energía limpia pueda desplazar el uso de combustibles fósiles en toda la economía.

Asimismo, en el comunicado se subraya que la electrificación es fundamental para cumplir los compromisos internacionales vigentes sobre energías renovables, eficiencia energética y abandono progresivo de los combustibles fósiles.

El segundo borrador de la decisión política final -conocida como 'cover decision'- suprime respecto al primer documento publicado el lunes los párrafos que instaban a acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y acabar con sus subsidios ineficientes.

En su lugar, la transición energética queda planteada a través de la propuesta clave del 35x35 de electrificación -aunque sin especificar que provenga de fuentes limpias-, como complemento a los objetivos pactados en Dubái (COP28) de triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética en 2030.

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