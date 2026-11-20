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Fráncfort (Alemania), 20 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que espera dejar "una institución que haya contribuido a que Europa esté hoy más integrada y sea más soberana" que cuando llegó.

Pero "gran parte de lo que queda por hacer corresponde a otros, y a quienes dirigirán Europa en los próximos años", añadió Lagarde en el discurso inaugural del 36º Congreso Europeo de Banca de Fráncfort.

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Confió en que "encontrarán la determinación necesaria para actuar a tiempo", al hablar por octava y última ocasión en este congreso como presidenta del BCE porque abandona su cargo el 7 de febrero de 2027 para poder participar en las elecciones presidenciales de Francia.

Lagarde consideró que "actuar de manera temprana, antes de que la necesidad sea evidente" es una de las dificultades a las que siempre se ha enfrentado Europa.

Pero hizo hincapié en que Europa todavía está a tiempo de actuar pese a que "posee una cierta inercia estructural que solo una crisis puede superar".

Lagarde dijo también que "Europa responde con determinación a algunas crisis y con vacilación a otras".

Y citó algunos ejemplos como la creación de un fondo de recuperación de la pandemia financiado con deuda común por importe de 800.000 millones de euros.

También que "Alemania entendió que debía hacer más para asegurar su propia defensa" y por ello "puso en marcha el mayor viraje en su gasto militar en generaciones".

Asimismo Lagarde mencionó el Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), dotado con hasta 150.000 millones de euros en préstamos para compras conjuntas de material de defensa.

Y que "tras décadas de neutralidad, Finlandia y Suecia se incorporaron a la OTAN".

La presidenta del BCE consideró que Europa ha actuado como una potencia geopolítica y "se ha convertido en el principal apoyo de Ucrania" con un endeudamiento conjunto para ayudar al país que fue atacado por Rusia "pese a que no todos los países estaban preparados para sumarse".

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En todas estas situaciones el coste de no actuar "era claramente superior al coste de actuar" y las instituciones no fueron un obstáculo una vez que Europa se convenció de ello, dijo Lagarde.

Europa tiene dificultades cuando la crisis avanza lentamente porque "el coste de no actuar es igual de real, pero mucho menos visible" y no hay un momento que "obligue a adoptar una decisión", según la presidenta del BCE. EFE