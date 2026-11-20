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Empresarios, directivos, inversores, artistas y representantes institucionales procedentes de Iberoamérica han consolidado su presencia en España, donde participan en sectores como las infraestructuras, la energía, las finanzas, la restauración, la tecnología y la cultura, según una selección de 50 referentes iberoamericanos publicada por 'Forbes España'.

En esta publicación, recogida por Economía XXI y Europa Press, se ha identificado a varias figuras con una vinculación personal, profesional o empresarial relevante con España, desde empresarios que han trasladado parte de sus negocios al país hasta inversores que han utilizado el mercado español como plataforma para desarrollar su actividad en Europa.

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Entre los nombres incluidos figuran el empresario mexicano Carlos Slim, con intereses en compañías españolas como FCC, Realia y Metrovacesa; el venezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; los empresarios mexicanos Luis y Mauricio Amodio, vinculados a OHLA; y el colombiano Omar González al frente de Grupo Trinity, con inversiones y actividad empresarial en España.

Asimismo, la presencia iberoamericana también se extiende al sector energético con la inclusión del consejero delegado de Iberdrola España, de origen chileno, Mario Ruiz-Tagle, y la presidenta de la petrolera portuguesa Galp, Paula Amorim, además de otros directivos vinculados a la transición energética y las infraestructuras.

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En el ámbito de la restauración y el consumo, destacan compañías y empresarios que han impulsado su expansión en el mercado español, como los fundadores de Crepes & Waffles, de origen colombiano; el grupo mexicano Alsea, que gestiona marcas como Starbucks, Domino's Pizza y Vips; y el grupo brasileño Oakberry, que ha desarrollado una red de establecimientos en España.

Por otra parte, la influencia iberoamericana también alcanza al ámbito cultural y creativo, con figuras como la escritora chilena Isabel Allende, la cantante colombiana Shakira y el músico Carlos Vives, así como representantes de la gastronomía internacional como el cocinero peruano Gastón Acurio.

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ESPAÑA COMO PLATAFORMA DE INVERSIÓN

Esta presencia empresarial se enmarca en una relación económica cada vez más estrecha entre España y América Latina. En este sentido, un informe del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Universidad Complutense de Madrid, recogido por Europa Press, situó a España como el principal país utilizado por empresas extranjeras para canalizar inversiones hacia Latinoamérica.

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En concreto, 744 matrices extranjeras utilizaron España como plataforma para invertir en la región a través de 1.081 filiales, según el estudio. Estados Unidos, Francia y Luxemburgo figuraban entre los principales países de origen de estas compañías, mientras que México, Brasil, Colombia y Chile concentraban buena parte de las inversiones recibidas.

Asimismo, el informe destacaba que España no solo funciona como plataforma financiera y empresarial, sino también como puente cultural y organizativo entre los mercados europeos y latinoamericanos.

La conexión entre ambas regiones también se ha reforzado a través de los mercados de capitales. El pasado 17 de noviembre, Bolsas y Mercados Españoles (BME) presentó IberoCap, un nuevo encuentro de inversión destinado a estrechar las relaciones entre compañías e inversores iberoamericanos y los mercados financieros españoles.

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La iniciativa, que sustituye al Foro Latibex, reunió a más de 260 asistentes y puso el foco en las oportunidades que ofrecen los mercados BME Growth y BME Scaleup para las empresas de pequeña y mediana capitalización que buscan financiación y expansión internacional.

De esta forma, la presencia de empresarios, profesionales y referentes culturales iberoamericanos en España refleja una relación que trasciende los vínculos históricos y lingüísticos y que encuentra en la inversión, el emprendimiento y la cooperación empresarial algunos de sus principales motores.

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UN CRECIMIENTO EN EXPANSIÓN

Las relaciones de Iberoamérica con España cada vez son más ambiciosas, debido a la "puerta de entrada" que supone el territorio español para un mercado de Iberoamérica que quiere introducirse en Europa.

Recientemente la brasileña Prática Produtos ha debutado este jueves en el BME Growth, el segmento bursátil de las pymes, con una valoración cercana a los 100 millones de euros.

Prática se ha convertido así en la primera compañía brasileña en incorporarse a BME Growth en el marco del acuerdo de colaboración entre Bolsas y Mercados Españoles (BME) y B3, y la decimosexta que se une a los mercados de crecimiento de BME en lo que va de año.

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"Es una coincidencia especialmente significativa que, en una misma semana, con la celebración de IberoCap, los mercados españoles hayan puesto el foco en las empresas, los inversores y las oportunidades de América Latina y hoy, una compañía de esta región se incorpore a ellos", señaló la directora de mercados primarios de BME, Susana de Antonio.