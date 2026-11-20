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El Real Madrid celebra este sábado en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 en segunda, las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes, las primeras tras la reelección de Florentino Pérez como presidente, una jornada en la que se someterá a elección de los compromisarios la incorporación del extenista Rafa Nadal a la Junta Directiva de la entidad.

La entidad blanca convoca de manera presencial y telemática a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028. Primero se desarrollará la Asamblea General Ordinaria, que arrancará con el informe del presidente, Florentino Pérez.

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Posteriormente, se someterán a examen y aprobación el presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al ejercicio 2025-26.

También se realizará el examen y aprobación del presupuesto consolidado de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para el ejercicio 2026-27. Por último, se valorará la aprobación la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2027-28, en la que estarán exentos los menores de 11 años y los socios de al menos 50 años de antigüedad; 53,66 euros para los socios entre 11 y 14 años; la reducida de 78,33 euros; y 156,79 para los adultos.

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Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, se dará paso a la Extraordinaria, en la que se llevará a cabo la propuesta de ratificación de Rafa Nadal, socio de honor de la entidad y socio número 67.778, como miembro de la Junta Directiva del club, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales.

El Real Madrid anunció el pasado 4 de noviembre la decisión de incorporar al extenista balear. El hecho de que "una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial" acepte entrar en la Junta supone, según los propios directivos, supone "un enorme orgullo".

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Nadal presenta un palmarés en tenis de 92 títulos individuales, entre ellos 22 'Grand Slam', 2 medallas de oro olímpicas y 5 Copas Davis con España. "Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas", destacó el comunicado madridista.

"Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo", agregó el club.

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