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Lima, 20 nov (EFE).- El líder de la banda criminal peruana La Nueva Jauría, Jolín Bazán Valderrama, fue entregado este viernes a las autoridades peruanas por parte de la Policía Nacional de Ecuador en el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países.

La entrega de este cabecilla criminal, uno de los delincuentes más buscados por Perú al tener vigente una condena de cadena perpetua, se realizó en las instalaciones migratorias de la región peruana de Tumbes, fronteriza con la provincia ecuatoriana de El Oro.

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El Ministerio del Interior informó que posteriormente será trasladado bajo estrictas medidas de vigilancia a una cárcel de máxima seguridad de la capital Lima.

A la entrega del líder de La Jauría asistieron el ministro del Interior de Perú, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la Policía Nacional peruana, Freddy López.

Astudillo detalló que Bazán Valderrama fue ubicado y detenido la noche del 19 de noviembre en un hotel de lujo del sector turístico Tonsupa, de la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte de Ecuador, cerca a la frontera con Colombia.

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“Hemos capturado a uno de los criminales más buscados del país. Este sujeto dirigía su organización criminal desde el extranjero y se daba una vida de lujos mientras evadía la justicia. Hoy ha caído la cabeza de La Nueva Jauría”, destacó Astudillo durante una entrevista.

Sostuvo que la captura de 'Jolín' fue resultado de un trabajo de inteligencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri).

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Además, la operación contó con la autorización y el acompañamiento de la Policía ecuatoriana, a través de su unidad TCIU, así como con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

El detenido era uno de los criminales más buscados por las autoridades peruanas y fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior por el delito de secuestro, con un ofrecimiento de 300.000 soles (87.000 dólares) por información que permitiera su captura.

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A Bazán Valderrama se le señala como cabecilla de La Nueva Jauría, que es una banda rival de Los Pulpos por el control de actividades ilícitas como la minería ilegal, el sicariato, extorsiones y secuestro en Trujillo, en la costa norte del país, es reclamado por la justicia de Perú por secuestro y registra actualmente una condena vigente de cadena perpetua.

Durante la intervención también fue detenido un segundo individuo y se incautaron diez teléfonos celulares, dos computadoras portátiles y diversos documentos, que serán sometidos a las diligencias correspondientes. EFE

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