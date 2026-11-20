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Lima, 20 nov (EFE).- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) logró viajar fuera de Perú por primera vez en ocho años para reencontrarse con su esposa, la estadounidense Nancy Lange, después de que la Justicia le levantase la prohibición de abandonar el país por los procesos judiciales que siguen en marcha contra él.

Kuczynski, de 88 años, tomó este viernes un vuelo con destino a Miami (Estados Unidos) y "actualmente está en compañía de su familia", según confirmó a la emisora radial RPP su abogado, Julio Midolo.

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El letrado incidió en que PPK, como se le conoce popularmente a Kuczynski, "ya no tiene ningún impedimento de salida del país ni mucho menos algún otro mandato que restrinja su libertad de tránsito".

"Él ha viajado con su pasaporte peruano y ha pasado todos los controles migratorios del aeropuerto Jorge Chávez", anotó el abogado.

Midolo detalló que el exmandatario va a pasar un tiempo con su familia, porque han sido ocho años (sin visitarlos), y además tiene la intención de acudir a la clínica Mayo para "evaluar la prótesis valvular que tiene desde hace muchos años".

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En octubre, cuando se le levantó la restricción de viajar fuera del país, Kuczynski anticipó en declaraciones al diario Perú21 que viajaría a Estados Unidos para ver a su esposa, "que está bastante enferma".

El exgobernante también calificó de "tonterías" las versiones que indican que su intención es salir del país para ya no regresar.

"No, esas son tonterías. Yo tengo mi casa aquí, mis libros aquí, mis pianos aquí, mis amigos aquí; yo de todas maneras voy a volver", aseguró.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional levantó en octubre el impedimento de salida del país dictado contra Kuczynski después de que quedase archivada la investigación que se le seguía por lavado de dinero ante la presunta financiación irregular de su campaña electoral de 2011, al supuestamente haber recibido donaciones no declaradas.

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Kuczynski, quien estuvo en prisión domiciliaria durante tres años, estaba acusado por la Fiscalía del delito de lavado de dinero agravado, al que luego añadió el delito de organización criminal.

El expresidente peruano tiene todavía pendiente que se fije la fecha para el juicio por el caso Westfield Capital, la consultora con la que supuestamente recibió sobornos encubiertos de la constructora brasileña Odebrecht y otras compañías, a partir de su paso por el Gobierno como ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

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Por este caso, Kuczynski está acusado de lavado de dinero por la Fiscalía, que reclama una pena de 35 años de cárcel contra él por supuestamente haber recibido bajo esa modalidad 12 millones de dólares.

El abogado del exgobernante aseguró que el exmandatario se presentará al juicio en el momento que se fije el día de inicio del mismo, conforme lo ha hecho con el resto de procesos que se han abierto en la Justicia peruana tras dimitir como presidente en 2018, al salir a la luz estos casos y una presunta compra de votos de la oposición para evitar su destitución. EFE

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