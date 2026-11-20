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Nueva York, 20 nov (EFE).- El videojuego 'Grand Theft Auto VI' alcanzó 3.790 millones de dólares en ventas durante su primer día, un récord en el sector del entretenimiento, según anunció este viernes Take-Two Interactive, matriz de Rockstar Games (editora del GTA).

Este es el mayor lanzamiento en la historia de la industria del entretenimiento, resaltó la empresa -en un comunicado-.

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Las ventas del GTA VI superan los ingresos recaudados por la película más taquillera del año, 'Spider-Man: Brand New Day', que obtuvo 2.520 millones de dólares en su paso por los cines.

Además, también superó al largometraje más taquillero de la historia, 'Avengers: Endgame', que recaudó 2.900 millones de dólares.

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