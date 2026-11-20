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San Salvador, 20 nov (EFE).- Estados Unidos, a través de su embajada en El Salvador, se solidarizó este viernes con las familias de los dos soldados salvadoreños que murieron por "una detonación" mientras manipulaban material explosivo en un campamento en Haití.

"Los Estados Unidos expresa sus más sinceras condolencias a las familias de los soldados fallecidos y a todo el pueblo salvadoreño", expresó la Embajada de EE.UU. en San Salvador en un mensaje en X.

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"Acompañamos a El Salvador en este momento de dolor y honramos el sacrificio de quienes dieron su vida en servicio de otros", añadió.

El mensaje se produce después de que la Fuerza Armada de El Salvador informara este viernes de la muerte de dos soldados tras una detonación, mientras que otros dos resultaron heridos y "están recibiendo atención médica".

La institución castrense no precisó más detalles del suceso.

Este es el primer incidente con muertos y heridos que afecta a las fuerzas salvadoreñas desde que se desplegó un contingente con más de 2.000 militares salvadoreños en Haití para tratar de rescatar a cuatro soldados del país centroamericano emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún se desconoce.

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El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

Antes de la emboscada y la misión de rescate, el Salvador ya participaba en Haití con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), una misión internacional respaldada por la ONU.

Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. EFE

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