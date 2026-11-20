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Moscú, 20 nov (EFE).- La Fiscalía rusa informó este viernes de la extradición por parte de Chipre de un ciudadano israelí, Alexéi Kertsgur, acusado de coordinar el presunto secuestro del buque 'Arctic Sea' en 2009.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Fiscalía, Kertsgur coordinó en julio de 2009 el secuestro del buque y de los 15 ciudadanos rusos que se encontraban a bordo de la embarcación en ese momento.

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Según Moscú, los marineros fueron retenidos por la fuerza en sus camarotes hasta mediados de agosto del mismo año, cuando el buque fue hallado por los militares rusos cerca de Cabo Verde.

"Tras el ataque, el acusado (Alexéi Kertsgur) coordinaba las acciones de su equipo desde tierra. Él notificó la incautación, rastreó la recepción del rescate del dueño del buque y organizó la evacuación de los cómplices en el área de Cabo Verde", informó la Fiscalía en su página web.

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En Moscú, Kertsgur será juzgado por supuesta piratería, delito que conlleva una posible condena de entre 10 y 15 años de prisión.

La parte rusa afirma que el 'Arctic Sea', bajo bandera de Malta, navegaba desde Finlandia hacia Argelia para exportar madera por valor de 2 millones de dólares.

Sin embargo, desde 2009 circulan otras versiones de los hechos, entre ellas el probable uso del buque por parte de Moscú para exportar sistemas de defensa aérea S-300 a Irán. En aquel momento, el Kremlin negó esta teoría, al igual que los rumores sobre un posible viaje secreto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Moscú para tratar el supuesto suministro militar ruso a Teherán.

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En el momento de la detención de Kertsgur en 2025, el medio israelí Ynet informó de que él desconocía su inclusión en la base de datos de Interpol y que se encontraba en Chipre porque este país era una escala de su viaje en crucero.

Su abogado, Nir Yaslovitzh, cuestionó la solicitud rusa por haber pasado muchos años. "Dados los años de inacción de las autoridades rusas, solo este retraso debería pesar mucho a favor de su liberación bajo la ley chipriota", cometó Yaslovitzh.

Los otros ocho presuntos secuestradores, ciudadanos de Estonia y Letonia, ya fueron hace años detenidos y juzgados en territorio ruso. EFE