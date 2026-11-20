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Montevideo, 20 nov (EFE).- Cerro y Montevideo Wanderers mantuvieron la categoría al ganar este viernes sus respectivos encuentros de la última fecha del Torneo Clausura uruguayo, mientras que Cerro Largo descendió a la Segunda División Profesional.

El Albiceleste y el Bohemio comenzaron la jornada con 85 puntos acumulados en la Tabla del Descenso, en cambio los dirigidos por Bruno Silva se habían quedado con 87 al caer un día antes frente a Peñarol.

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De acuerdo con esto, lo único que condenaba a Cerro Largo a abandonar el círculo de privilegio era que tanto Cerro como Montevideo Wanderers sumaran de a tres, algo que finalmente sucedió.

En uno de los tres encuentros disputados en la jornada, Cerro venció por 2-0 a Nacional con anotaciones de Juan Cruz Guasone y de Emiliano Rodríguez.

En el otro, Montevideo Wanderers derrotó por 0-2 a Liverpool con un tanto de Facundo Labandeira y un gol de penalti de Luciano Cosentino.

De esta forma, ambos equipos sellaron épicas salvaciones, teniendo en cuenta que comenzaron el año muy complicados en la Tabla del Descenso por los puntos que arrastraban desde la temporada pasada.

Cerro Largo, por su parte, bajó a Segunda División junto a Danubio y Progreso, dos de los equipos que a lo largo de su historia fueron campeones de la Primera División de Uruguay.

El otro juego de este viernes dejó una victoria por 1-0 de Racing sobre Central Español tras un tanto de Thiago Fernández.

Un día antes, Progreso y Montevideo City Torque igualaron 1-1, Peñarol goleó por 3-0 a Cerro Largo y Boston River derrotó por 1-0 a Deportivo Maldonado.

Este lunes, el Clausura llegará a su final con los partidos Juventud-Defensor Sporting y Albion-Danubio.

Campeón del mencionado certamen, Liverpool se clasificó a las semifinales de la Liga Uruguaya y se enfrentará el próximo 27 de noviembre a Racing, ganador del Torneo Apertura.

El ganador de esa semifinal avanzará a la final de la Liga Uruguaya y se enfrentará allí con Peñarol, que selló su boleto a dicha instancia tras acabar en lo más alto de la Tabla Anual acumulada. EFE