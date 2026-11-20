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El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha reivindicado este jueves el "pleno y legítimo derecho" del país a adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, proteger sus recursos nacionales y salvaguardar a sus ciudadanos y residentes tras el ataque con misiles perpetrado por los rebeldes hutíes de Yemen contra el Centro Financiero Rey Abdalá, en la capital, Riad.

En un comunicado, la diplomacia saudí ha denunciado que "infraestructuras civiles y económicas y lugares emblemáticos de la capital han sufrido daños materiales" como consecuencia del impacto registrado en la Torre del Fondo de Inversión Pública, el segundo rascacielos más alto de Riad con 385 metros de altura y 80 plantas, un suceso que se ha saldado sin víctimas ni heridos según confirmó previamente la Defensa Civil saudí.

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Riad ha subrayado que no cejará en la protección de su territorio de conformidad con las normas internacionales y ha instado a la comunidad internacional y a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a "cumplir con sus responsabilidades y aplicar las resoluciones pertinentes" del organismo respecto a los ataques de lo que ha calificado como "milicia terrorista hutí" y la amenaza que representa para la seguridad regional.

Además del lanzamiento de misiles contra la capital saudí, los hutíes --cuyo nombre oficial es Ansar Alá-- han denunciado una serie de bombardeos atribuidos al Ejército de Arabia Saudí en el oeste de Yemen, incluyendo un ataque contra una embarcación con personas desplazadas rumbo a Hodeida que habría dejado 19 muertos y cuatro heridos, así como impactos en la provincia de Taiz que causaron al menos tres fallecidos en un hotel de Moca y daños en un centro de diálisis en Al Shaab.

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Estos episodios se enmarcan en la reanudación de las hostilidades desde finales del pasado mes de agosto entre la insurgencia hutí y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente --con sede en Adén y respaldado por la coalición liderada por Riad--, una escalada que ha provocado ya más de 340.000 desplazados y al menos 70 civiles muertos, según las últimas estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).