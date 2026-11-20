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Berlín, 20 nov (EFE).- Alemania y Catar firmaron este viernes en Berlín varios acuerdos centrados en seguridad y defensa, y anunciaron la decisión catarí de ampliar en 15.000 millones de euros las inversiones en la economía germana.

"Los alemanes conceden gran importancia a esta alianza estratégica. En un mundo cada vez más determinado por la política de las grandes potencias y marcado por la erosión del orden internacional, queremos tejer una red de socios globales", explicó Merz en alusión a Catar en una declaración ante los medios junto al emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani.

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"Catar es, desde hace mucho tiempo, un socio sólido de Alemania y, a su vez, Alemania es, desde hace mucho tiempo, un socio sólido de Catar", enfatizó el jefe del Gobierno germano, momentos después de que en la Cancillería Federal se firmaran varios acuerdos destinados a profundizar los lazos germano-cataríes, algo que Berlín y Doha expresaron su deseo de llevar a cabo en febrero de este año.

Entre los temas abordados entre Merz y Al Thani figura, además, la ampliación en 15.000 millones de euros de las inversiones cataríes en Alemania

"Me alegra ahora el anuncio por parte de Catar de aumentar una vez más en 15.000 millones de euros las inversiones en la economía alemana", señaló Merz.

Según el Gobierno alemán, "el objetivo de estas inversiones es fomentar el crecimiento de las empresas alemanas y reforzar su competitividad en los mercados mundiales, especialmente en sectores clave y en el ámbito de la defensa".

Al Thani señaló a este respecto que las inversiones de Catar en Alemania son a largo plazo, lo que "demuestra nuestra confianza en la fortaleza de la economía alemana y la fortaleza de la industria".

Concretamente, los acuerdos firmados fortalecen la cooperación de los ministerios del Interior de ambas naciones, e incluyen un pacto para el "el estacionamiento de personal militar y equipamiento para las fuerzas armadas entre los gobiernos", además de una declaración de intenciones sobre el trabajo conjunto en materia de resolución de conflictos, reconciliación y paz.

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Precisamente sobre la falta de paz en Oriente Medio, donde continúan los bombardeos de Estados Unidos contra Irán y las represalias de Teherán en la región, Merz puso de relieve la solidaridad alemana con Catar, país al que reconoció su papel como mediador regional.

"El Gobierno federal condena enérgicamente los ataques de Teherán contra Catar y otros Estados de la región. Catar realiza una labor enorme y valiosa como mediador entre las partes en conflicto", subrayó Merz, al tiempo que Al Thani manifestó que su país mantendrá sus esfuerzos.

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"Catar seguirá dedicando sus esfuerzos a la intermediación y la mediación junto con sus socios", prometió el emir.

Catar es el tercer socio comercial de Berlín en la región del Golfo con un intercambio comercial de unos 2.000 millones de euros, según datos de 2024 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Desde 2022, año de la desconexión energética de Alemania y Rusia por la invasión de Rusia contra Ucrania, Catar se ha convertido uno de los principales proveedores de ese hidrocarburo para la economía germana. EFE

(foto)(vídeo)