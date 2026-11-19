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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, abogó este jueves por "avanzar de forma constante" en la integración económica de Asia-Pacífico y desarrollar un "modelo de cooperación abierto e integrado" en la región, en lugar de uno "excluyente o fragmentado".

"Debemos defender el libre comercio y la inversión abierta, eliminar los obstáculos a la libre circulación de los factores de producción, garantizar el movimiento fluido de la economía y abrir más espacio para el crecimiento económico en Asia-Pacífico", aseveró el mandatario durante el plenario de la cumbre de líderes de la APEC, que tiene lugar en la ciudad china de Shenzhen.

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El Foro de Cooperación Económica-Asia Pacífico aglutina a veintiún países, -entre ellos, tres latinoamericanos: Chile, México y Perú- y representa buena parte de la economía global, por lo que, si bien se trata de un foro sin capacidad de decisión, supone un termómetro a tener en cuenta sobre la coyuntura internacional. EFE

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