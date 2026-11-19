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Puerto Príncipe, 18 nov (EFE).- Los niños en Haití siguen expuestos al riesgo de ser víctimas de asesinatos, secuestros, violencia sexual y otros abusos a manos de bandas armadas, denunció Amnistía Internacional en un informe publicado con motivo del Día Mundial del Niño.

La ONG entrevistó a testigos del ataque del pasado 23 de agosto en Kenscoff, a las afueras de Puerto Príncipe, en el que fueron asesinadas 55 personas, otras 15 resultaron heridas y 4.200 quedaron sin hogar, según su investigación.

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Entre los fallecidos figuraban al menos tres niños y dos niñas. Además, otras 67 personas, entre ellas 13 menores, fueron secuestradas, indicó Amnistía Internacional en un comunicado.

El ataque, liderado por la banda 5 Segon, perteneciente a la coalición criminal Viv Ansanm, empezó cuando decenas de pandilleros irrumpieron en la localidad y atacaron a la gente en sus casas, disparándoles e incendiando viviendas.

También saquearon sus pertenencias y dispararon a los residentes que intentaban escapar y contra personas desplazadas que se refugiaban en la iglesia Arca de la Nueva Alianza.

Una adolescente contó a Amnistía Internacional que en el momento del ataque se escondió debajo de su cama y escuchó disparos.

"Cuando entraron en la casa, dijeron que todos debíamos salir (o si no) nos matarían", señaló.

Esta niña fue secuestrada y retenida durante poco más de un mes junto con otras personas: "Nos amenazaron mucho (...) Entraron y nos dijeron que no habían venido hasta allí, arriesgando sus vidas, para que pensáramos que no nos pasaría nada. Nos amenazaron con matarnos".

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Otra adolescente, que fue secuestrada y violada, declaró: "Oímos disparos, pero no teníamos adónde ir. No sabíamos adónde (...) Entraron (en nuestra casa) y se llevaron a todos".

La niña fue atada con un cable de extensión y golpeada. Fue separada de su familia y violada por dos pandilleros en la calle: "Intenté defenderme, pero me golpearon con un martillo y me rompieron la ropa interior (...) Me ataron a un poste y me dijeron que iban a pelear con la policía (...) La forma en que me ataron no era muy firme. Me liberé y escapé", agregó.

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Un hombre que se encontraba entre los refugiados en la iglesia Arca de la Nueva Alianza relató que pandilleros dispararon y mataron a una familiar suya, madre de dos hijos, cuando intentaba huir. Él logró esconderse junto con los dos niños, pero uno de ellos corrió hacia un cementerio cercano y recibió disparos.

A la mañana siguiente, este hombre salió de su escondite y vio que el niño había recibido cuatro disparos, aunque sobrevivió y pasó más de dos semanas en un hospital para recuperarse.

Amnistía Internacional documentó el secuestro de al menos 11 niños, entre ellos tres muy pequeños, en el ataque en Kenscoff. Los secuestrados relataron que los ataron y los obligaron a caminar en la oscuridad durante horas hasta casas ocupadas por miembros de pandillas.

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Los rehenes eran obligados a dormir en el suelo. Una niña contó que la habitación donde la retuvieron inicialmente estaba abarrotada, por lo que tenían que turnarse para acostarse. Les daban muy poca comida —principalmente galletas, arroz y frijoles— y agua sin tratar para beber, señaló la ONG.

Las personas secuestradas que escaparon tras las operaciones de seguridad se enfrentaron a "mayores dificultades y peligros al ser alcanzadas por los ataques aéreos subsiguientes, incluidos ataques con drones".

Una joven contó que corrió descalza durante dos días para escapar y tuvo que utilizar su camiseta para vendarse los pies heridos. Ella presenció la muerte de al menos dos niños secuestrados, que fueron heridos por los ataques con drones.

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"Estos testimonios recuerdan a las autoridades de seguridad haitianas y a sus aliados —incluidos mercenarios, tropas salvadoreñas y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) respaldada por la ONU— la importancia de garantizar la seguridad de la población durante las operaciones de seguridad", indicó Amnistía Internacional.

En el Día Mundial del Niño, la ONG reiteró el llamado a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional para que intensifiquen "urgentemente" sus esfuerzos para proteger a los menores.

"La creciente violencia de las pandillas sigue amenazando sus vidas. Asimismo, la intensificación de las operaciones de seguridad no debe exponer a los niños a mayores peligros", destacó Amnistía en su informe. EFE