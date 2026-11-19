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Bogotá, 18 nov (EFE).- Tres jóvenes de entre 18 y 22 años fueron asesinados en dos hechos violentos ocurridos el pasado 14 de noviembre en zonas rurales del departamento colombiano de Putumayo (sur), según informó este miércoles la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las primeras dos víctimas, de 19 y 22 años, fueron encontradas sin vida en la vereda (aldea) Loro Ocho, con aparentes signos de violencia.

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Posteriormente, mientras las autoridades atendían este primer crimen, fue hallado otro joven asesinado en la vereda San Martín, cerca de la zona. La víctima tenía 18 años.

Según Indepaz, en el territorio tienen presencia los Comandos Bolivarianos de la Frontera, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como el Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), además de bandas de carácter local.

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La disputa entre estos grupos armados ha generado graves riesgos para las comunidades indígenas y campesinas, así como para los líderes sociales, con amenazas que incluyen desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores de edad y utilización de minas antipersonal.

Con este caso, Indepaz contabiliza 107 masacres en Colombia en lo que va de 2026, en un contexto de persistencia de la violencia armada y de disputas territoriales entre organizaciones ilegales. EFE