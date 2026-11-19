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Ruy A. Valdés

Seúl, 19 nov (EFE).- Más de medio millón de estudiantes surcoreanos afrontan este jueves el exigente examen nacional de acceso a la universidad, una jornada que altera la actividad de todo el país y que este año está marcada por la preocupación por las posibles trampas con inteligencia artificial (IA), ante las que el Gobierno ha desplegado controles extraordinarios.

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"Parecen reglas hechas con mucha prisa, a última hora", dijo a EFE el estudiante de último año de bachillerato Lee Gyu-young, antes de entrar a su escuela en Paju, en el área metropolitana de Seúl, para presentarse al Examen de Aptitud Escolar Universitaria (CSAT), conocido como 'Suneung'.

Las medidas gubernamentales se producen tras la reciente confesión del aspirante mejor clasificado en un examen nacional de contabilidad fiscal, que admitió haber fotografiado las preguntas con una cámara en miniatura, enviado las imágenes a una IA y consultado las respuestas en un móvil.

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"Usar gafas con IA es ser un inconsciente, ¿verdad?", dijo Gong Seo-jun, otro estudiante en camino a presentarse al CSAT.

Por primera vez, las autoridades enviaron una alerta nacional de emergencia unos 10 minutos antes de que comenzara la prueba, que hizo sonar durante 10,5 segundos los móviles encendidos, incluso en silencio, para detectar aparatos ocultos. El Gobierno anunció mensajes adicionales sin previo aviso durante el examen.

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"No se deberían usar esas cosas, y me hace sentir un poco mal pensar que a alguien le vaya bien usándolas", señaló el estudiante Choi Woo-jin.

Las autoridades también mandaron revisar las gafas de los alumnos, cubrir con adhesivos los botones de su ropa para bloquear minicámaras y reforzar la vigilancia de dispositivos y conexiones inalámbricas. Los estudiantes que no entreguen sus teléfonos o dispositivos inteligentes a los supervisores serán considerados infractores, aunque no los usen, y quedarán excluidos del examen.

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"El sistema del 'Suneung' ya es antiguo, pero como es difícil cambiarlo de inmediato, están bloqueando las cosas con medidas temporales", opinó Jeong Hae-jun, otro de los estudiantes.

El Ejecutivo pretende además elevar de uno a diez años la prohibición de volver a presentarse por fraude, una reforma aún pendiente de aprobación. Los casos graves podrían dar lugar a procesos penales con penas de hasta cinco años de prisión, dijo la primera ministra, Han Seong-sook, esta semana.

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La prueba se prolonga durante unas nueve horas y representa la culminación de años de preparación, ya que sus resultados siguen siendo decisivos para acceder a muchas de las universidades más prestigiosas del país.

"Estoy nervioso, pero espero que los resultados reflejen el esfuerzo que he hecho", dijo el estudiante Lee.

Este año se inscribieron para la prueba 551.864 aspirantes, distribuidos en 1.312 centros a nivel nacional, según un comunicado del Ministerio de Educación surcoreano. También se movilizaron unos 75.000 supervisores y 8.400 trabajadores adicionales.

"Aún no puedo creer que hoy sea el 'Suneung', estoy un poco nervioso. Me preparé con mucho esfuerzo", dijo Gong.

Como de costumbre, el transporte público reforzó sus servicios por la mañana y se recomendó retrasar el inicio de la jornada laboral, mientras que la Bolsa de Seúl abrió una hora más tarde. También se restringieron temporalmente los despegues y aterrizajes durante la prueba de comprensión oral de inglés poco después del mediodía.

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Aunque el 'Suneung' sigue siendo decisivo para acceder a numerosas universidades, Corea del Sur también dispone de modalidades de admisión que valoran principalmente el expediente académico de bachillerato y no siempre exigen una puntuación mínima en la prueba. EFE

(foto)(video)