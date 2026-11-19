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Bogotá, 19 nov (EFE).- Las inversiones colombianas en el exterior alcanzaron en 2025 los 4.825 millones de dólares (4.396 millones de euros), marcadas principalmente por importantes adquisiciones en América Latina de grandes empresas.

Ésta es una de la principales conclusiones para Colombia de la presentación este jueves en Bogotá del informe Global LATAM+, que elabora anualmente el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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El estudio, que ya se publicó a principios de noviembre en Madrid, coloca a Colombia como el cuarto mayor inversor de América Latina en España, solo por detrás de Brasil, México y Chile.

Con respecto a Colombia, las adquisiciones tuvieron un gran peso en su perfil inversor exterior, indicó Adrián Blanco, responsable del departamento de América Latina en ICEX.

Las más destacadas, prosiguió, fueron la compra del 26 % de la brasileña Brava Energía por parte de la estatal petrolera Ecopetrol, por 2.275 millones de dólares, y la adquisición del 24 % de la entidad financiera Banamex, en México, por 2.500 millones de dólares, por parte del Grupo Sura y otros inversores.

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Colombia fue además en 2025 el quinto destino de la inversión directa española en América Latina, con un stock de 20.600 millones de euros. La presencia empresarial española en este país suramericano se concentra en servicios financieros (34,6%), energía (13,8%), comercio mayorista (5,3%), extracción de crudo (5%) y telecomunicaciones (4,8%).

España es además el segundo mayor inversor extranjero en Colombia por número de proyectos, únicamente por detrás de Estados Unidos. Las empresas españolas acumulan 397 proyectos en el país, con unos 58.000 empleos generados, según datos recopilados por ICEX.

"La apuesta a largo plazo está fuera de toda duda", agregó Blanco. EFE