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Cristina Magdaleno Galdona

La Laguna (Tenerife) 19 nov (EFE).- Durante décadas, la astrofísica explicó la vida de las estrellas masivas como si fueran individuos solitarios que nacían, evolucionaban y acababan sus días siguiendo un camino relativamente predecible.

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Sin embargo, las observaciones han demostrado que muchas de ellas nunca estuvieron solas y el viejo “manual de instrucciones” ha empezado a quedarse obsoleto para este tipo de objetos, que cuentan con una masa al menos unas ocho veces la del Sol y que pueden llegar a rondar las 200 masas solares.

“Es como si tuviésemos un libro de texto y nos hubiésemos dado cuenta de que todo lo que sabíamos estaba mal”, resume Sergio Simón-Díaz, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y coordinador de la edición 37 de la Canary Islands Winter School of Astrophysics, dedicada este año a estos objetos, durante un encuentro con la Agencia EFE y el periódico El Día.

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No es que todo estuviera equivocado, matiza, sino que el modelo basado principalmente en la evolución de estrellas aisladas resulta insuficiente cuando se comprueba que quizá entre el 50 % y el 70 % de las estrellas de mayor masa pueden nacer acompañadas.

Añade que en esos sistemas binarios las estrellas intercambian materia, una puede modificar completamente la evolución de la otra y una explosión de supernova puede lanzar a su compañera a gran velocidad por la galaxia.

Algunas estrellas que hoy parecen solitarias, por tanto, conservan las consecuencias de una relación con otra estrella que ya no puede observarse.

“Estamos reconstruyendo ese libro”, afirma Simón-Díaz, quien señala que la importancia de acertar trasciende a las propias estrellas, pues, aunque las más masivas representan una fracción pequeña de la población estelar, tienen una enorme capacidad para transformar su entorno, fabricar elementos químicos y alterar la evolución de las galaxias.

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Sara Rodríguez Berlanas, investigadora Viera y Clavijo de la Universidad de La Laguna, recuerda que elementos como el oxígeno se han formado en el interior de estas estrellas.

“Si estamos aquí es porque las estrellas masivas han estado antes”, expone.

Su investigación se centra en localizar y caracterizar las estrellas más masivas de la Vía Láctea y los lugares donde nacen, combinando espectroscopía, fotometría y la astrometría proporcionada por el satélite Gaia.

Además, la disciplina está viviendo un cambio de escala y, si durante décadas era habitual estudiar estrellas individualmente, instrumentos como WEAVE, instalado en el telescopio William Herschel de La Palma, permiten obtener alrededor de un millar de espectros simultáneamente, mientras su equivalente 4MOST, en Chile, alcanza unos 2.400.

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Eso permitirá pasar de casos individuales a poblaciones enteras y comprobar estadísticamente cuáles son los caminos habituales de evolución y cuáles son las excepciones.

Entre estas últimas están las llamadas estrellas fugitivas, objeto de estudio de Mar Carretero-Castrillo, investigadora de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO).

Señala que se trata de estrellas que nacieron en un lugar y, tras algún acontecimiento, como una interacción dinámica o una explosión de supernova, fueron expulsadas a gran velocidad.

Seguirles la pista permite conectar la evolución estelar con supernovas, agujeros negros, cúmulos y la interacción de las estrellas con el medio interestelar.

Pero todavía existen zonas prácticamente ocultas, advierte la investigadora, quien precisa que las estrellas masivas suelen formarse en regiones con grandes cantidades de polvo que bloquean parte de su luz, de modo que uno de los siguientes pasos consiste en observar en longitudes de onda capaces de atravesarlo.

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Ahí entran la nueva instrumentación infrarroja del Gran Telescopio Canarias, proyectos espaciales futuros y telescopios como el Extremely Large Telescope (ELT).

La investigadora del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) Miriam García pone el foco en cómo estas estrellas permiten abordar algunas de las preguntas más actuales de la astrofísica, desde la reionización del Universo a las explosiones que detectan los nuevos telescopios dedicados a observar fenómenos transitorios, cuestiones para las que la sensibilidad de los telescopios actuales empieza a quedarse corta.

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El nuevo problema será precisamente la abundancia, pues millones de datos que ya no pueden analizarse uno a uno exigirán métodos automáticos, grandes equipos y nuevas generaciones de investigadores.

También inteligencia artificial, aunque Simón-Díaz advierte de que debe permanecer como herramienta y no sustituir la pregunta científica, pues son intrínsecas a la raza humana, no de la IA.

La paradoja, concluye, es que la astrofísica dispone ahora de más datos y mejores instrumentos que nunca, pero estos han servido también para mostrar cuánto queda por comprender.

Con nuevas observaciones, grandes sondeos y una generación de investigadores que tendrá que aprender a manejarlos, el reto será determinar qué partes del viejo “libro de instrucciones” siguen siendo válidas y cuáles habrá que escribir de nuevo.