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El bloque parlamentario mayoritario de la Lista Estudiantil de Serbia ha elegido este jueves al profesor adjunto Aleksandar Cupic como nuevo presidente del Parlamento en su primera gran decisión durante la sesión constituyente de la cámara tras su histórica victoria en las elecciones del mes pasado.

La designación de Cupic ocurre después de tres días de acalorado debate en un nuevo Parlamento dominado por los 140 diputados de la lista y marcado por el fin de 14 años de mandato indiscutible del Partido Progresista Serbio (SNS) del expresidente Aleksandar Vucic, quien se niega a desaparecer de primera fila política y ha asumido el cargo de portavoz de la minoría parlamentaria de 103 escaños que hará frente a la Lista Estudiantil en la cámara.

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"Los ciudadanos esperan que seamos conscientes de cada palabra que pronunciamos, y que el diálogo y la tolerancia sean un modelo de la cultura política de cada uno de nosotros", declaró Cupic, en su discurso inaugural, donde ha propuesto un diálogo basado en "igualdad, consideración, cortesía, recuperación del sentido de la vergüenza y, como ideal supremo, el poder de la argumentación".

TENSIONES PREVIAS

El diputado de la Lista Estudiantil Jugoslav Gasic ha defendido la nominación de Cupic, a quien ha elogiado como un "auténtico pensador y pedagogo" que representa "la firme convicción de quien es científico y profesor", ha comentado.

El país, cabe recordar, está dirigido por un Gobierno en funciones encabezado por el primer ministro saliente, Djuro Macut, a la espera de que Lista Estudiantil, iniciativa de ciudadanos sin experiencia política que ganó las elecciones de octubre, anuncie a su gabinete.

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Vucic ha aplaudido tibiamente durante su turno de palabra a los ganadores de las elecciones pero les avisado de que plantará cara y les ha recordado que el país ahora mismo funciona bajo una autoridad temporal, con la debilidad que ello conlleva.

"Hoy no vamos a poner ningún obstáculo por nuestra parte. Que nadie se preocupe. Lo que queremos es que formen los órganos de gobierno lo antes posible", ha manifestado.

AGRESIONES A DIPUTADOS DEL SNS

Los tres días de sesión inaugural han estado marcados por agresiones a diputados del SNS por simpatizantes de la Lista Estudiantil, como ha sido el caso de lo ocurrido con la también Lidia Vukicevic, a la que han tirado una botella entera de yogur sobre la cabeza.

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"Fueron atacados verbalmente y físicamente. Lo más curioso es que la Policía de Belgrado, que estaba presente, no reaccionó en absoluto. Dejaron que algunas personas atravesaran los momentos más difíciles de sus vidas. Fingieron no ver nada, probablemente para demostrar su sumisión y pasividad ante las nuevas autoridades con su condescendencia", criticó Vucic.

La Lista Estudiantil, en respuesta, ha condenado lo ocurrido y se ha denunciado el ataque contra Vukicevic como una infracción del reglamento. "La Lista Estudiantil ha dejado claro que está en contra de cualquier tipo de violencia", ha manifestado el diputado Zeljiko Hubac.

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"Al igual que nos hemos opuesto siempre a que propinen palizas a estudiantes de 15 años, condenamos lo que ha ocurrido esta mañana a Lidia Vukicevic porque no se corresponde con los valores de la Lista Estudiantil", ha añadido.