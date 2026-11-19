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Madrid, 19 nov (EFE).- Anthropic inicia este jueves su cotización en bolsa, tras fijar ayer el precio de su OPV en 83 dólares la acción, un 6,4 % por encima del rango alto previsto, captando un récord de 107.300 millones de dólares, la mayor colocación de la historia, por encima de la de SpaceX.

En plena tormenta de dudas por la inteligencia artificial (IA), Anthropic, que comenzará a cotizar en el Nasdaq de Nueva York, fijó ayer el precio de su salida a bolsa un 6,4 % por encima del rango alto previsto, que estaba situado entre 70-78 dólares la acción.

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Ante la fuerte demanda, la oferta se ha ampliado de 825 a aproximadamente 980 millones de acciones, captando un récord de 107.300 millones de dólares, siendo la mayor colocación registrada, por delante de la de SpaceX, la empresa de Elon Musk, el pasado mes de junio, con 77.000 millones de dólares.

La oferta pública de venta (OPV) de Anthropic combina una oferta primaria de 956,35 millones de títulos emitidos por la propia compañía con otros 23,65 millones procedentes de accionistas vendedores (entre ellos sus siete cofundadores), a lo que se suma una opción de sobreasignación (greenshoe) de 30 días para que los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, puedan suscribir hasta 147 millones de acciones adicionales.

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En paralelo a su estreno bursátil, Anthropic, según ha destacado el analista de XTB Javier Cabrera ha cerrado una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.

De este modo, Google y Nvidia aportan 10.000 millones de dólares cada uno, seguidos por AMD con 2.500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft con 1.000 millones respectivamente, y TSMC con 500 millones.

Según los analistas de Renta4, la salida a bolsa de Anthropic será el mejor test para comprobar el apetito inversor por la temática de la IA, en un momento en el que en el "mercado gris", el no oficial y no regulado donde se compran y venden valores financieros que aún no cotizan en el mercado bursátil oficial, muestra una subida para la compañía cercana al 20 %.

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