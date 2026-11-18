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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que buscará cooperar con China para aplicar la inteligencia artificial (IA) en hospitales mexicanos, tras visitar un centro de Shenzhen (sureste) que utiliza esa tecnología para diagnosticar y tratar enfermedades.

Sheinbaum explicó a la prensa que quedó con el embajador de China en México y con los médicos del Hospital Popular del Distrito de Nanshan en estrechar la colaboración "para poder llevar todos estos adelantos científicos" al país latinoamericano, según un comunicado del Gobierno mexicano.

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El texto no precisó qué tecnologías podrían incorporarse al sistema sanitario mexicano ni dio plazos para hacerlo.

Durante el recorrido, en el que estuvo acompañada por el secretario de Salud, David Kershenobich, la mandataria se interesó por el uso de la IA en la atención clínica, los análisis de laboratorio y los robots que trasladan medicamentos y muestras.

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La visita forma parte de la primera gira de Sheinbaum a China desde que asumió la Presidencia, con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra este miércoles y jueves en Shenzhen.

La mandataria se reunió el martes con el presidente chino, Xi Jinping, y durante su estancia presentó en el foro empresarial de la APEC el 'Plan México', con el que su Gobierno busca atraer inversiones y aumentar la producción nacional. EFE

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(vídeo) (foto)