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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El presidente chileno, José Antonio Kast, celebró este miércoles que en la última temporada se enviasen a China casi 100 millones de cajas de cerezas, uno de los productos agroalimentarios estrella de su país.

La cifra hace cinco años era de unos 70 millones de cajas, recordó Kast durante la inauguración de una exhibición sobre cerezas chilenas en la ciudad china de Shenzhen (sureste), donde el mandatario se encuentra esta semana para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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"Hay cerca de 250.000 personas trabajando en Chile en esta cosecha. Son muchas familias las que dependen de que el producto llegue a China, porque es la posibilidad de mejorar su calidad de vida en base a un trabajo esforzado", subrayó, al destacar que los terrenos de plantación de este fruto han aumentado en los últimos veinte años de 7.000 hectáreas a cerca de 80.000.

Kast indicó que las cerezas chilenas llegan a unos 150 millones de consumidores en el país asiático, y mostró su esperanza de que la cifra llegue a los 300 millones.

"El consumidor chino, con justa razón, es cada día más exigente. Quiere mejor fruta, más dulce, más fresca y que llegue en perfectas condiciones a su mesa. Y ese es nuestro foco hoy en día: la calidad", agregó. EFE

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