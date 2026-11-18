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Squirrel Media registró unos ingresos consolidados de 205,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 29% respecto al periodo de 2025, según ha informado este miércoles el grupo tecnológico de comunicación, que ha revisado a la baja sus previsiones para el cierre del ejercicio ante el impacto electoral en la publicidad y el retraso en la ejecución de ciertas operaciones.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Squirrel aumentó un 41%, hasta alcanzar los 22,1 millones de euros, con lo que el margen Ebitda mejoró en 95 puntos básicos, situándose en el 10,7%, frente al 9,8% contabilizado un año antes.

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Entre enero y septiembre, el resultado neto de explotación (Ebit) del grupo avanzó un 37%, hasta los 11,6 millones de euros, a pesar de que las amortizaciones se elevaron un 89% tras la incorporación de nuevos activos al perímetro de consolidación.

Asimismo, el beneficio antes de impuestos de Squirrel se disparó un 73% hasta septiembre, alcanzando los 10,6 millones de euros, frente a los 6,1 millones de los nueve primeros meses de 2025.

La deuda financiera neta del grupo se situó al cierre de septiembre en 63 millones de euros, lo que supone una ratio de apalancamiento de 2,1 veces el Ebitda, mientras que el patrimonio neto alcanzó los 90,4 millones de euros (+13,8% interanual).

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REBAJA DE OBJETIVOS PARA EL CONJUNTO DE 2026

Pese al crecimiento acumulado hasta septiembre, Squirrel ha revisado a la baja sus estimaciones para 2026 y ahora proyecta unos ingresos consolidados de entre 280 y 300 millones de euros -frente al rango anterior de entre 320 y 350 millones- y un Ebitda de entre 28 y 30 millones de euros, por debajo de los 40 a 45 millones previstos inicialmente.

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Aún con este ajuste, la compañía ha destacado que estos nuevos rangos suponen crecer entre un 15% y un 23% en facturación y entre un 14% y un 27% en Ebitda respecto a 2025.

La empresa atribuye esta revisión al freno coyuntural en la inversión publicitaria provocado por la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre, con aplazamientos y cancelaciones de campañas públicas y privadas, así como al retraso en la puesta en marcha efectiva del acuerdo de comercialización con Publiespaña (Mediaset) hasta finales del segundo trimestre por causas ajenas al grupo.

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Asimismo, el ajuste recoge la menor contribución de las operaciones corporativas ejecutadas, la menor aportación al perímetro de determinados negocios en Latinoamérica por plazos societarios y los costes extraordinarios derivados del proceso de simplificación societaria en curso.

EVOLUCIÓN POR ÁREAS DE NEGOCIO

Por divisiones, el área de Media concentró el 78% de la cifra de negocio total de Squirrel tras elevar sus ingresos un 39%, hasta los 160,3 millones de euros, y disparar su Ebitda un 84%, hasta los 14,3 millones, impulsada por la integración completa de Adsplanning.

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La división de Contenido facturó 26 millones de euros, un 3,3% más, y generó un Ebitda de 8,5 millones (+1,3%), con una aceleración en el tercer trimestre estanco en el que aportó 10 millones en ventas y 4 millones en Ebitda.

Por su parte, Network ingresó 19,3 millones (-0,6%) y revirtió las pérdidas operativas del ejercicio anterior al lograr un Ebitda positivo de 500.000 euros hasta septiembre, tras ampliar el grupo su participación en BF Distribución del 51% al 86%.

El presidente y consejero delegado de Squirrel, Pablo Pereiro Lage, ha destacado que las cifras de los nueve primeros meses demuestran la "solidez estructural" del modelo integrado de la compañía y su capacidad para transformar el aumento de ingresos en rentabilidad, subrayando que todas las divisiones evolucionan de forma positiva pese a los "factores coyunturales que condicionan el tramo final del ejercicio".

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