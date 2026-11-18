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Ciudad de Panamá, 17 nov (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participará este viernes en el Diálogo de América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, por sus siglas en inglés), que se celebra en República Dominicana y reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otras autoridades.

El evento, que se desarrolla el 20 y 21 de noviembre en Punta Cana, incluye 35 sesiones y 15 reuniones y actividades de alto nivel que congregarán a más de 70 ponentes, representantes de una treintena de países y más de 120 empresas e instituciones en base a temas como la geoeconomía y la inversión estratégica, el turismo, la cooperación internacional, la logística y la conectividad global, entre otros, según los organizadores.

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Mulino viajará en la tarde del jueves a la República Dominicana y regresará a Panamá el viernes después de su participación en el diálogo regional, informó el Gobierno panameño en un comunicado.

El presidente panameño viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; y el ministro del Canal, José Ramón Icaza.

Mulino participará con el presidente dominicano, Luis Abinader, en el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades', en el que se "examinará cómo los gobiernos pueden aprovechar la tecnología, el comercio y la inversión para desarrollar nuevos corredores económicos, fortalecer la competitividad regional e identificar oportunidades de crecimiento e integración en la economía global".

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Según un comunicado compartido por la Cancillería dominicana, entre los participantes se incluyen también los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Honduras, Nasry Asfura; los primeros ministros de Bahamas, Philip Davis, y de Guyana, Mark Phillips; y los vicepresidentes de Ecuador, María José Pinto, y de El Salvador, Félix Ulloa. EFE