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Buenos Aires, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Argentina expresó este martes su rechazo a la visita de la princesa Ana, de la Casa Real británica, a las islas Malvinas, bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.

"El Gobierno argentino rechaza el despliegue de actividades oficiales de la Princesa Ana, de la Casa real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, en razón de que las mismas se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas", dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

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Según medios locales, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, está de visita en Malvinas desde el pasado 9 de noviembre.

El Gobierno de Javier Milei afirmó que esa "visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas".

"Argentina llama una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 ó demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización", indica el comunicado.

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El Ejecutivo argentino aseveró que "es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina".

Las islas Malvinas, un archipiélago de Atlántico sur ocupado por el Reino Unido desde 1833, es reclamado históricamente por Argentina, que se enfrentó en una guerra con los británicos en 1982. EFE