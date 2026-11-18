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MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Según un nuevo informe de la Universidad de Cambridge (Reino Unidos), hasta un tercio de la cadena de suministro de IA no recibe atención por parte de las políticas y regulaciones nacionales e internacionales, lo que revela una vasta "zona de invisibilidad" en medio de la producción mundial de IA.

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El equipo de la Universidad de Cambridge descubrió vulnerabilidades en 14 niveles de la cadena de suministro, con 137 elementos producidos o gestionados en más de cincuenta países. Muchos puntos críticos se encuentran fuera de las potencias de IA de China y Estados Unidos.

"Estados Unidos y China son fundamentales en el ámbito de la IA, pero esta investigación nos muestra hasta qué punto las tecnologías y los materiales críticos de la cadena de suministro de la IA tienen interdependencias que se extienden mucho más allá de sus fronteras", declara Verity Harding, directora del proyecto de IA y Geopolítica. "Demuestra que ningún país puede controlar la cadena de suministro de la IA por sí solo".

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Según el informe, una empresa japonesa posee el 95% de la cuota de mercado de un material necesario para los chips de IA. Incluso los cuellos de botella más conocidos dependen de otros países: la empresa holandesa ASML, líder en litografía EUV, depende de componentes esenciales controlados por empresas alemanas y estadounidenses.

De hecho, el estudio sugiere que países como Japón, Alemania y algunas de las llamadas potencias medianas (desde Bélgica hasta Corea del Sur) tienen mucha más influencia sobre la producción mundial de IA de la que incluso sus propios gobiernos se dan cuenta.

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Los investigadores describen una "discrepancia inesperada" entre los principales documentos de política de IA de un país y su posición real en la cadena de suministro, denominándolo un "patrón universal".

"La mayoría de los debates sobre políticas reducen la inteligencia artificial a unos pocos elementos, como la capacidad de procesamiento, los datos y los modelos. Esto no refleja la complejidad de la cadena de suministro de la IA", subraya el doctor Siyi Liu, autor principal del estudio.

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"Muchos gobiernos desconocen las fortalezas y vulnerabilidades que representan los elementos centrales de la cadena de suministro global de IA. Comprender esto será fundamental para tener un poder de negociación creíble en la gobernanza de la IA", añade.

El Reino Unido participa en 41 de los 137 elementos de la cadena de suministro que identifican los investigadores, pero sus políticas de IA solo mencionan tres, ignorando las especializaciones británicas en diseño de chips y gases industriales. Japón ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Estados Unidos, en cuanto a posiciones en la cadena de suministro, pero sus documentos de política de IA solo reconocen tres.

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De esta forma, los investigadores de Cambridge analizaron 117 documentos de políticas relacionadas con la IA procedentes de 43 países y territorios, la UE y la OCDE, y descubrieron una obsesión con los modelos y los centros de datos, así como con la financiación y la gobernanza, mientras que las fábricas, los productos químicos, el software de diseño de chips y las tecnologías de embalaje, vitales para la cadena de suministro de la IA, se pasan completamente por alto.

La interrupción de cualquiera de estos componentes "previos a la cadena de suministro" podría desencadenar un efecto dominó que provoque escasez de suministro de IA, desestabilizando potencialmente los mercados bursátiles, la inversión y la productividad en todo el mundo.

Expertos del Proyecto de IA y Geopolítica (AIxGEO) de la Escuela de Políticas Públicas Bennett de Cambridge afirman que la "soberanía de la IA" total, es decir, que una nación opere de forma autónoma su propia cadena de suministro de IA (un objetivo que muchas naciones insinúan perseguir), es "imposible".

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El equipo de investigación creó un conjunto de herramientas para que los gobiernos auditen su posición en la cadena de valor. Afirman que ayudará a los responsables políticos a comprender dónde y cuándo diversificar entre los proveedores de elementos de IA, de quiénes dependen o cuándo "abandonar" por completo a un proveedor externo y desarrollar la capacidad nacional.

Para el estudio más reciente, el equipo de AIxGEO mapeó exhaustivamente la cadena de suministro global de IA para revelar 14 capas distintas, desde los minerales en bruto y los gases ultrapuros necesarios para los semiconductores, hasta las obleas, los chips y los servidores, y finalmente los modelos entrenados. Las capas transversales incluyen estándares de gobernanza y rutas de envío.

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Desglosando la información, los investigadores identificaron 137 "elementos" específicos, como el galio o las plataformas de nube hiperescalables, con otros 351 "subelementos": especificaciones técnicas que determinan quién puede suministrarlos. Casi 800 empresas identificadas ocupan posiciones en la cadena de suministro en 56 países y territorios.

"Los gobiernos deben ser pragmáticos en la forma en que colaboran con sus aliados para construir una capacidad de acción colectiva aprovechando sus respectivas fortalezas."

Sin embargo, el análisis realizado por el equipo de los documentos de política y regulación de la IA de docenas de países, así como de organizaciones intergubernamentales, muestra que poco más del 33% de los elementos identificados de la cadena de suministro simplemente no se mencionan.

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La mayor parte de esta "invisibilidad" reside en la fase "física intermedia" de la cadena. Esto incluye el diseño, el empaquetado y las pruebas de los chips, así como parte del hardware y el software que sustentan la "computación", como la fabricación de servidores de IA y "aceleradores comerciales" (plataformas que permiten a las empresas adoptar la IA).

Un ejemplo de cuello de botella oculto, destacado en el informe, es el software EDA (Automatización del Diseño Electrónico) utilizado para diseñar chips de IA. Este software es esencial para empresas como NVIDIA, AMD y Google.

Otro punto ciego importante es el empaquetado avanzado: la conexión de múltiples chips semiconductores en procesadores de IA de alto rendimiento, esenciales para los modelos de vanguardia. Este empaquetado se concentra mayoritariamente en países y territorios asiáticos como Taiwán, Vietnam y Filipinas. "Los responsables políticos se centran en los chips terminados en lugar de en el ecosistema que los respalda. Se centran en las GPU, pero ignoran las operaciones de empaquetado necesarias para convertir esos chips en hardware de IA utilizable", matiza Liu.

Japón se perfila como la potencia mundial en IA más subestimada, con el segundo mayor número de posiciones en la cadena de suministro, justo por delante de China. El informe revela que 101 empresas japonesas tienen presencia en 69 sectores, desde obleas de silicio hasta pruebas de semiconductores. Sin embargo, los documentos de política pública de Japón solo incluyen tres de estos sectores.

Los investigadores señalan que una empresa japonesa, Ajinomoto, controla más del 95% del suministro mundial de película de recubrimiento, un material aislante necesario para la fabricación de chips de IA avanzados.

"La fortaleza de Japón reside en sus equipos, y sin ellos es imposible producir el hardware", asegura Liu. "La cadena de suministro es secuencial, por lo que el efecto dominó podría repercutir en la capacidad de procesamiento de los modelos más avanzados".