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Los Ángeles (EE.UU.), 17 nov (EFE).- El actor estadounidense Macaulay Culkin revivió su papel como Kevin McCallister, de 'Home Alone' ('Solo en casa'), para un anuncio navideño de una popular cadena de hamburguesas.

El comercial, difundido en los canales oficiales de YouTube de McDonald’s y Disney+, muestra al intérprete, de 46 años, mientras entra en un restaurante vacío. Al comprobar que está completamente solo, Culkin se pone a jugar a ser empleado del local.

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Con un suéter rojo similar al que luce el personaje en la película de 1990, Culkin se sirve helado de la máquina a su antojo, prepara una gran hamburguesa bautizada como "La gran McCallister" y fríe papas a la francesa de manera frenética.

El anuncio es una campaña nostálgica de la cadena para promocionar sus nuevos artículos de temporada inspirados en la película de Chris Columbus.

La historia sigue a Kevin, un travieso niño de 8 años, que despierta una mañana en una casa completamente vacía después de que sus padres lo olvidarán de camino a un viaje.

El pequeño disfruta de su libertad absoluta... hasta que dos ladrones torpes intentan robar su hogar y él decide defenderlo a su manera. EFE