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Quito, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador adjudicó la nueva obra para el proyecto de interconexión eléctrica de 500.000 voltios con Perú, que permitirá al país exportar e importar electricidad en función de sus necesidades energéticas, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

El proyecto "permitirá aprovechar la complementariedad hidrológica de ambos países para intercambiar energía: exportar excedentes cuando exista mayor producción e importar electricidad cuando se presente un déficit interno, con la posibilidad de acceder a fuentes de suministro más económicas", versa el comunicado del Ministerio.

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No obstante, el Gobierno no especificó a qué empresa adjudicó el contrato.

Las obras se desarrollarán en las provincias costeras de Guayas (donde se ubica Guayaquil, la ciudad más grande del país) y El Oro, esta última fronteriza con Perú y en la andina Azuay. Se construirán líneas de transmisión, subestaciones y otras infraestructuras.

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Entre ellas habrá una línea de transmisión de 206,97 kilómetros entre Chorrillos (en Guayas), y Pasaje (en El Oro); otra de 77,88 kilómetros entre Pasaje y la frontera con Perú, ambas de 500 kilovoltios, y una tercera de 1,96 kilómetros a 230 kilovoltios.

También incluye la construcción de una subestación en Pasaje y la ampliación de la existente en Chorrillos.

La obra, que obtuvo la licencia ambiental el pasado mes de septiembre, tendrá una inversión de 277,7 millones de dólares, será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Celec y se proyecta que el sistema entre en operación en 2029, según informó entonces el Ministerio.

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En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas. EFE