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Lima, 17 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se reunió este martes con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, en la ciudad china de Shenzhen para proponer la firma de un convenio básico de cooperación técnica para desarrollar iniciativas conjuntas sobre cambio climático, protección de los océanos, lucha contra la pesca ilegal y técnicas de cultivo de papa.

Fujimori coincidió con Marape en impulsar una relación más estrecha entre ambas naciones del Pacífico que enfrentan desafíos comunes, informó la Presidencia de la República sobre una de las actividades del día de la mandataria en el marco de su viaje para participar en la reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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La ubicación estratégica de Papúa Nueva Guinea, entre el Sudeste Asiático, Oceanía y la cuenca del Pacífico, representa una oportunidad para que el Perú amplíe su presencia en el Pacífico Sur, una región de creciente importancia en la dinámica del Asia-Pacífico, indicó la fuente oficial peruana.

Este martes, Fujimori dio inicio a su agenda de actividades en Shenzhen con una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, en la que abordaron el fortalecimiento de las relaciones de amistad, cooperación e inversión entre ambos países y también tuvo un encuentro con empresarios de diversos rubros.EFE

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