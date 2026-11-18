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Asraf Beno disfruta de su regreso a España después de proclamarse ganador de 'Supervivientes All Stars'. El marido de Isa Pantoja se ha impuesto a Yola Berrocal en la gran final, poniendo el broche de oro a una aventura de 64 días en Honduras marcada tanto por las duras condiciones de la isla como por los desencuentros con algunos de sus compañeros. Una experiencia de la que, pese a las polémicas surgidas durante la convivencia, tiene claro con qué quiere quedarse: el cariño y el respaldo del público.

Acompañado por Isa Pantoja y su hijo Río, el superviviente ha retomado su rutina y ha hecho balance de una victoria que todavía está saboreando. "Lo que saco es todo el cariño de la gente. La verdad es que todo el mundo está súper feliz de que haya ganado yo y eso me llena también", ha confesado. Además, ha reconocido que desde su regreso no deja de recibir muestras de afecto: "No paran de pararme, no paran de darme cariño, abrazos y la verdad es que es súper feliz. No puedo estar más agradecido".

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Una felicidad que no parece verse empañada por las críticas de algunos de sus antiguos compañeros. Después de que durante el concurso y en el debate final se cuestionase su comportamiento, Asraf ha mostrado su incredulidad ante las acusaciones de haber hecho trampas. "¿Qué he hecho trampas? ¿En qué?", ha respondido, sin intención de dar mayor recorrido a los reproches.

Tampoco ha querido entrar en las valoraciones de quienes le acusan de haber recurrido al victimismo para ganarse el favor de la audiencia. Preguntado por estas críticas, el ganador ha despachado el asunto con un escueto "Venga", dejando claro que no tiene intención de alimentar nuevas polémicas.

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